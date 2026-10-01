Иван Демерджиев в НС: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Илиян Филипов

Физическият извършител на убийството на Илиян Филипов е задържан след мащабна операция в столицата. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента, съобщават от БГНЕС. Престъплението е извършено ден по-рано, като институциите са реагирали незабавно и продължават разследването за евентуални съучастници и мотиви.
Координирани действия на службите
Веднага след подаването на сигнала за тежкото криминално престъпление, ръководството на министерството е било уведомено от областния директор на дирекцията в Пловдив. По информация на агенцията, в акцията са включени и силите на Гранична полиция, а комуникацията е осъществена директно с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и директорите на всички ключови структури.
„Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете, след като започна да се развива деня, ние имахме идея кого търсим“, цитират думите на Демерджиев от агенцията. Той отхвърли категорично хипотезата за липса на мотивирана работа, като подчерта, че множество знакови убийства в миналото са останали неразкрити именно поради дефицит на задълбочен подход.
Търсене на съучастници и връзки
Само ден след покушението, заподозреният е локализиран и арестуван в София. От ресорното ведомство изразяват вътрешно убеждение, базирано на оперативните действия, че задържаният е именно физическият извършител на деянието.
В момента усилията на разследващите са насочени към установяване на възможни съучастници. По думите на министъра пред депутатите, активно се проверяват обстоятелства за различни връзки между лица и организирани групи. Случаят вече е предаден на прокуратурата, от която се очаква да извърши пълен обем от необходимите процесуални действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 411 имота
Коментиран от #20, #36
10:20 01.10.2026
2 пери
10:21 01.10.2026
3 полиция и третиране на народ
Коментиран от #17
10:23 01.10.2026
4 Анонимен
Коментиран от #38
10:23 01.10.2026
5 Кой
10:24 01.10.2026
6 416 имота
10:24 01.10.2026
7 665
Коментиран от #22
10:24 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Физическият убиец е едно,
И не на последно място- дали има физически доказателства, свързващ Мегеров с местопрестъплението и самото убийство.
Последното го казвам, понеже се нагледахме на уж сигурно заловени убийци, а на делото се оказва, че нищо ОБЕКТИВНО не ги свързва с убойството.
Съдът признава физически доказателства, а не приказки.
10:24 01.10.2026
10 Пич
Милиционер - ама некадърен!
Колко удобно за милиционерите, но задържания не ми прилича на неграмотник!!!
10:25 01.10.2026
11 греда
Коментиран от #34
10:26 01.10.2026
12 Трябва да приемаме твърденията
Толкова верен приятел, че успял да спести за над 400 имота!
10:28 01.10.2026
13 Факт
10:29 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 министърски присъди
По-редно е "заподозрания за физически убиец е задържан", понеже грамотните адвокати знаят, че само съдебна присъда обявява качеството убиец.
10:29 01.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дзак
До коментар #3 от "полиция и третиране на народ":Вчера на кръстовище на Карловско Шосе в едната лента имаше блокиран автомобил. Бил е там целия ден. Сигурно за някакво следствие. Не ми е попречил.
10:33 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сталин
Коментиран от #21
10:35 01.10.2026
20 ТИР
До коментар #1 от "411 имота":3 ,5 ,10 ама 411 Не, Благодаря ,
10:38 01.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да изринем чеpвената чyма !
До няколко седмици ще бъде помилван от Илиана мафиЙотова.
10:49 01.10.2026
24 Дзак
10:50 01.10.2026
25 Даа ...
10:52 01.10.2026
26 Αлфа Bълкът
Убийството може да е на лична основа и неуредени финансови взаимоотношения, а не точно премахване на конкуренция от ъндърграунда. Но и двете лица са от тези среди.
А Демерджиев направи тежки внушения за задържаният, за милион неща арестуван, пък за 2 лежал от първите му години. Не казвам, че тоя Славчо е цвете за мирисане, ама ушевите могат да те задържат за хиляди неща и да те пускат, и после не дай си Боже стане нещо, ще тупнат едни фермани дето те задържали и ще изглеждаш като най-голямият бандит в държавата.
10:53 01.10.2026
27 Цвете
Коментиран от #33
10:53 01.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 само да кажа
10:55 01.10.2026
30 Цвете
11:00 01.10.2026
31 УВАЖАЕМИ ФАКТИ
Коментиран от #35
11:00 01.10.2026
32 Емигрант
11:02 01.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Име
До коментар #31 от "УВАЖАЕМИ ФАКТИ":Личи си!
11:04 01.10.2026
36 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "411 имота":"Дамаджаната" : -
В сравнение с мен - тоя е "ПАТОК"
11:07 01.10.2026
37 Ами
11:07 01.10.2026
38 Евроатлантик
До коментар #4 от "Анонимен":Що не ревеше така, когато убиха архитекта на сглобката ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ. Когато убиха Алексей Петров и разкриха ли убийството по време на управлението на Пеевски- Борисов???
11:13 01.10.2026
39 Пак
От Св. Наум трябваше да те закарат в Карлово, а са те пуснали...
11:13 01.10.2026
40 много
11:17 01.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Минувач
11:27 01.10.2026
43 А ние нямаме съмнение,
11:28 01.10.2026