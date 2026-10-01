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Иван Демерджиев в НС: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Илиян Филипов

Иван Демерджиев в НС: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Илиян Филипов

1 Октомври, 2026 10:18 1 482 43

  • илиян филипов-
  • убийство-
  • пловдив-
  • ботев пловдив-
  • иван демерджиев-
  • парламент

Работим да установим има ли още лица, участници в това убийство, добави вътрешният министър

Иван Демерджиев в НС: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Физическият извършител на убийството на Илиян Филипов е задържан след мащабна операция в столицата. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента, съобщават от БГНЕС. Престъплението е извършено ден по-рано, като институциите са реагирали незабавно и продължават разследването за евентуални съучастници и мотиви.

Координирани действия на службите

Веднага след подаването на сигнала за тежкото криминално престъпление, ръководството на министерството е било уведомено от областния директор на дирекцията в Пловдив. По информация на агенцията, в акцията са включени и силите на Гранична полиция, а комуникацията е осъществена директно с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и директорите на всички ключови структури.

Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете, след като започна да се развива деня, ние имахме идея кого търсим“, цитират думите на Демерджиев от агенцията. Той отхвърли категорично хипотезата за липса на мотивирана работа, като подчерта, че множество знакови убийства в миналото са останали неразкрити именно поради дефицит на задълбочен подход.

Търсене на съучастници и връзки

Само ден след покушението, заподозреният е локализиран и арестуван в София. От ресорното ведомство изразяват вътрешно убеждение, базирано на оперативните действия, че задържаният е именно физическият извършител на деянието.

В момента усилията на разследващите са насочени към установяване на възможни съучастници. По думите на министъра пред депутатите, активно се проверяват обстоятелства за различни връзки между лица и организирани групи. Случаят вече е предаден на прокуратурата, от която се очаква да извърши пълен обем от необходимите процесуални действия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 411 имота

    18 3 Отговор
    Бе , вие нямате , АМА ние - ИМАМЕ !

    Коментиран от #20, #36

    10:20 01.10.2026

  • 2 пери

    19 3 Отговор
    Айде на бас, че в близките дни въпросният (всъщност все още недоказан) убиец ще е на свобода, поради липса на доказателства. Или е просто дребна риба, удобна да опере пешкира. Приказки за балъци и гръмки фрази от министъра. Действителните извършители на такива убийства в България традиционно никога не се разкриват.

    10:21 01.10.2026

  • 3 полиция и третиране на народ

    12 14 Отговор
    Цял град тия блокирали.Всичко струва милиони загуба.Хората немогат да стигнат до работните си места.Втория по икономика град в България.Представяте ли си така да блокират примерно Нй Уорк и всичко гипс за бизнеса.ОСТАВКА на шева на полицията в Пловдив!

    Коментиран от #17

    10:23 01.10.2026

  • 4 Анонимен

    9 11 Отговор
    Оставка оставка Оставка

    Коментиран от #38

    10:23 01.10.2026

  • 5 Кой

    16 3 Отговор
    ли ти вярва ? Ще ти се ! От този от камерата , който е много слаб , и тоя когото сте "хванали" , разликата е огромна .

    10:24 01.10.2026

  • 6 416 имота

    17 7 Отговор
    Демерджиев ,когато съдът утре пусне татуираната мутра ,поради липса на доказателства и поради пропуски в процесуално следствените действия ,какви ще ги дрънкаш ?!

    10:24 01.10.2026

  • 7 665

    16 5 Отговор
    "Мащабна операция" ..убиецът си шофира аудито по бул.Черни връх 20 часа след покушението. Смешник с нелепа постановка.

    Коментиран от #22

    10:24 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Физическият убиец е едно,

    18 4 Отговор
    дали има поръчители и съучастници- друго, а мотивите за убийството- трето.

    И не на последно място- дали има физически доказателства, свързващ Мегеров с местопрестъплението и самото убийство.

    Последното го казвам, понеже се нагледахме на уж сигурно заловени убийци, а на делото се оказва, че нищо ОБЕКТИВНО не ги свързва с убойството.
    Съдът признава физически доказателства, а не приказки.

    10:24 01.10.2026

  • 10 Пич

    12 2 Отговор
    Некадърен, ама - милиционер!
    Милиционер - ама некадърен!

    Колко удобно за милиционерите, но задържания не ми прилича на неграмотник!!!

    10:25 01.10.2026

  • 11 греда

    12 10 Отговор
    Аз мисля,че ПП/ДБ/Петрохан трябваше да поканят за Вице Демерджиян,тоя е по смешен и нелеп даже и от Кандю.

    Коментиран от #34

    10:26 01.10.2026

  • 12 Трябва да приемаме твърденията

    17 3 Отговор
    на Демерджиев със ясното съзнание, че той е бил верен приятел и АДВОКАТ на убития Филипов.

    Толкова верен приятел, че успял да спести за над 400 имота!

    10:28 01.10.2026

  • 13 Факт

    8 5 Отговор
    Убеждение комунист

    10:29 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 министърски присъди

    16 5 Отговор
    "физическият убиец е задържан" е коментаторски термин, неподходащ за министър на силово министерство (един министър ЦЦ преди време се изока за подобни лекари от трибуната на НС).
    По-редно е "заподозрания за физически убиец е задържан", понеже грамотните адвокати знаят, че само съдебна присъда обявява качеството убиец.

    10:29 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "полиция и третиране на народ":

    Вчера на кръстовище на Карловско Шосе в едната лента имаше блокиран автомобил. Бил е там целия ден. Сигурно за някакво следствие. Не ми е попречил.

    10:33 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    6 5 Отговор
    Няма съмнение че ще пуснете убиеца, Мистър Точен с парите адвокат на наркотрафиканти

    Коментиран от #21

    10:35 01.10.2026

  • 20 ТИР

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "411 имота":

    3 ,5 ,10 ама 411 Не, Благодаря ,

    10:38 01.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да изринем чеpвената чyма !

    6 5 Отговор
    Задържания е съдружник на Ами и Таки, т.е. е наркоразпространител.
    До няколко седмици ще бъде помилван от Илиана мафиЙотова.

    10:49 01.10.2026

  • 24 Дзак

    3 2 Отговор
    Професия Провокатор!

    10:50 01.10.2026

  • 25 Даа ...

    4 4 Отговор
    То много хубаво, че сте го хванали този бандит, ама кРадев и Копринков ще го пуснат. Ще го настанят в някой санаториум за половин година и като се позабрави случая, коленичещата пред полковника от КГБ Гундяев ще го помилва.

    10:52 01.10.2026

  • 26 Αлфа Bълкът

    6 4 Отговор
    Само че за мен жертвата, не е жертва.
    Убийството може да е на лична основа и неуредени финансови взаимоотношения, а не точно премахване на конкуренция от ъндърграунда. Но и двете лица са от тези среди.
    А Демерджиев направи тежки внушения за задържаният, за милион неща арестуван, пък за 2 лежал от първите му години. Не казвам, че тоя Славчо е цвете за мирисане, ама ушевите могат да те задържат за хиляди неща и да те пускат, и после не дай си Боже стане нещо, ще тупнат едни фермани дето те задържали и ще изглеждаш като най-голямият бандит в държавата.

    10:53 01.10.2026

  • 27 Цвете

    6 3 Отговор
    И КАКВО ИЗЛИЗА, САМО ЗА ЧАСОВЕ Е ГЕПЕН.А ОСТАНАЛИТЕ УБИЙСТВА, В ТАЙНА ЛИ ОСТАВАТ? КЪРО, КОЙ ГО УЧИСТИ ? БОЖАНКОВ, КОЙ ГО УЧИСТИ? АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, КОЙ ГО УЧИСТИ? ХОРАТА НА ПЕТРОХАН, КОЙ ГИ ЛИКВИДИРА ? ЗА НЯКОИ МОЖЕ БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯТА, А ЗА ОСТАНАЛИТЕ ? 🤦‍♂️🚔🤫🤔🇧🇬

    Коментиран от #33

    10:53 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 само да кажа

    4 5 Отговор
    Ако снимката ,която беше разпространена е на физическият убиец , то татуираният питекантроп със сигурност не е убиеца . Разликата във фигурите им не е очевидна , а е очевАдна .

    10:55 01.10.2026

  • 30 Цвете

    3 4 Отговор
    НАПИСАХ БОЖАНОВ. БИЛ СТЕ ЛИЧЕН АДВОКАТ ОТ ГОДИНИ НА ЗАСТРЕЛЯНИЯ ФИЛИПОВ. ИЗНЕСЕНАТА ВЕРСИЯ ЗА ЗАЛОВЕНИЯ ВЕРНА ЛИ Е ИЛИ Е ДИМКА ЗА ПРЕД БЪЛГАРИТЕ ? ЗАКУПУВАЛИ ЛИ СТЕ ИМОТИ ОТ УБИТИЯ И КОЛКО СА НА БРОЙ? ТРЯБВАШЕ ДА ПОТУШИТЕ МЪЛВАТА ,ЗАЩОТО ТЯ НЯМА ДА СПРЕ. 🤫🚔🤔🚔🇧🇬

    11:00 01.10.2026

  • 31 УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    5 4 Отговор
    МИНИСТЪРЪТ НЕ МОЖИ ДА ВИ ЗАПОЗНАЕ С КОНКРЕТНИ НЕЩА ЗА УБИЙСТВОТО ЗАЩОТО ЦАР ПРОКОРОР СТОЙ ОТГОРЕ КОНКРЕТЕН ТОЙ ЦАРЯ РЕШАВА НА КЪДЕ ДА ГО ПРАТИ. ЦЯЛ ЖИВОТ СЪМ БИЛ ЧЕНГЕ С УВАЖЕНИЕ.

    Коментиран от #35

    11:00 01.10.2026

  • 32 Емигрант

    4 3 Отговор
    Къде е оръжието, кога се извади куршумът от главата или ако е излязъл намериха ли го да му направят балистична експертиза, вземати ли са натривки за барут от ръцете на набедения за убиец, по какви доказателства за убиец е набеден заловения, как за толкова бързо време се извършиха всички изследвания за които са нужни не часове, а дни, седмици, как този убиец като профисионалист е допуснал да бъде заловен за няколко часа, абе те досега в случаите в които ццигганин убие статец за 5 лева и описан от свидетели не могат да го заловят с дни издирване този го заловиха за часове, защо районът на убийството не беше отцепен за дълго за да бъде изследвано дори за косъм, а Петрохан е все още отцепен и т.н.,....задава се поредната пиар-измама по полицейски сценарий !

    11:02 01.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "УВАЖАЕМИ ФАКТИ":

    Личи си!

    11:04 01.10.2026

  • 36 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "411 имота":

    "Дамаджаната" : -
    В сравнение с мен - тоя е "ПАТОК"

    11:07 01.10.2026

  • 37 Ами

    2 3 Отговор
    Хванали са го с помощта на ИИ😉 Който се ваксинира и татуира лесно го хващат😅

    11:07 01.10.2026

  • 38 Евроатлантик

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Що не ревеше така, когато убиха архитекта на сглобката ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ. Когато убиха Алексей Петров и разкриха ли убийството по време на управлението на Пеевски- Борисов???

    11:13 01.10.2026

  • 39 Пак

    1 1 Отговор
    Ле се появи бе, нещ.аснико ???
    От Св. Наум трябваше да те закарат в Карлово, а са те пуснали...

    11:13 01.10.2026

  • 40 много

    0 0 Отговор
    трол, много криминалист тука се извъди, бе!

    11:17 01.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Минувач

    1 1 Отговор
    Ако е заловен инстинският убиец то шапка свалям на правителството ! Скоро ще се разбере !

    11:27 01.10.2026

  • 43 А ние нямаме съмнение,

    4 0 Отговор
    Че сте некомпетентни.

    11:28 01.10.2026

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