Иван Демерджиев в НС: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Илиян Филипов

Физическият извършител на убийството на Илиян Филипов е задържан след мащабна операция в столицата. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента, съобщават от БГНЕС. Престъплението е извършено ден по-рано, като институциите са реагирали незабавно и продължават разследването за евентуални съучастници и мотиви.

Координирани действия на службите

Веднага след подаването на сигнала за тежкото криминално престъпление, ръководството на министерството е било уведомено от областния директор на дирекцията в Пловдив. По информация на агенцията, в акцията са включени и силите на Гранична полиция, а комуникацията е осъществена директно с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и директорите на всички ключови структури.

„Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете, след като започна да се развива деня, ние имахме идея кого търсим“, цитират думите на Демерджиев от агенцията. Той отхвърли категорично хипотезата за липса на мотивирана работа, като подчерта, че множество знакови убийства в миналото са останали неразкрити именно поради дефицит на задълбочен подход.

Търсене на съучастници и връзки

Само ден след покушението, заподозреният е локализиран и арестуван в София. От ресорното ведомство изразяват вътрешно убеждение, базирано на оперативните действия, че задържаният е именно физическият извършител на деянието.

В момента усилията на разследващите са насочени към установяване на възможни съучастници. По думите на министъра пред депутатите, активно се проверяват обстоятелства за различни връзки между лица и организирани групи. Случаят вече е предаден на прокуратурата, от която се очаква да извърши пълен обем от необходимите процесуални действия.