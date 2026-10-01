Правителството на Ирак е подготвило проект за поставяне на всички оръжия под контрола на държавата

Иракският външен министър Фуад Хюсеин заяви вчера, че правителството на страната е подготвило проект за план за поставяне на всички оръжия под контрола на държавата, който предстои да бъде представен през следващите дни, предаде иракската новинарска агенция ИНА, цитирана от БТА.

Хюсеин отбеляза, че премиерът е обявил юни следващата година като краен срок за изпълнението на плана.

Министерство на външните работи съобщи, че „Атлантическият съвет във Вашингтон беше домакин в сряда на дискусия с участието на министър Хюсеин, озаглавена „Ирак след 30 септември“, модерирана от Виктория Тейлър, директор на Инициативата за Ирак и Проекта за Сирия към Атлантическия съвет“.

„По време на дискусията бяха разгледани най-новите политически събития и развитието на ситуацията със сигурността в Ирак и региона, перспективите пред иракско-американските отношения, бъдещето на сътрудничеството в областта на сигурността и усилията за борба с терористичната организация „Ислямска държава“ (ИД)“, се допълва в изявлението.

„Обсъдени бяха също позицията на Ирак по отношение на регионалните конфликти, отражението върху Ирак на наложените срещу Иран санкции, както и усилията на иракското правителство за въвеждане на държавен монопол над въоръжението и за решаване на въпроса с въоръжените групировки“, се казва още в изявлението.

В този контекст министърът обясни, че „иракското правителство е подготвило проект на план за поставяне на всички оръжия под контрола на държавата, който предстои да бъде представен през следващите дни и ще съдържа конкретни срокове за изпълнението му“. Той посочи, че „премиерът е обявил юни следващата година като краен срок за изпълнението на плана“.

Хюсеин добави, че „дискусията е засегнала също сигурността на границите, развитието на ситуацията в Сирия и отражението ѝ върху националната сигурност на Ирак, както и възможностите за разширяване на икономическите отношения между Ирак и САЩ и за насърчаване на американските компании да инвестират в Ирак, което да допринесе за разширяване на икономическото и търговското сътрудничество между двете страни“.