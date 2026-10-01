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Бременната Ан Хатауей блесна в рокля с дълбоко деколте (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Бременната Ан Хатауей блесна в рокля с дълбоко деколте (СНИМКА)

1 Октомври, 2026 12:18 1 000 3

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Актрисата показа бременния си корем на премиерата на „Върити“ в Ню Йорк

Бременната Ан Хатауей блесна в рокля с дълбоко деколте (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бременната Ан Хатауей привлече вниманието на премиерата на „Върити“ в Ню Йорк с черна рокля с дълбоко деколте, прилепнал силует и дълъг шлейф. Актрисата позира на червения килим на 29 септември, показвайки бременния си корем.

Тоалетът е изработен по поръчка от Atelier Prabal Gurung. Роклята е с деколте тип „сърце“, корсаж, украсен с флорални елементи от шифон и кристални мъниста, както и пола с русалка силует. Към нея е добавена блестяща пелерина, която се спуска от раменете и завършва с дълъг шлейф.

Хатауей допълни визията си с бижута на Bulgari, включително обеци и гривна. Косата ѝ беше оформена в обемна прическа, а гримът остана в тъмната гама, съобразена с характера на филма.


Актрисата очаква третото си дете

Ан Хатауей е бременна с третото си дете от съпруга си Адам Шулман. Двамата имат двама синове – Джонатан, на 10 години, и Джак, на 6.

Актрисата обяви новината през юни 2026 г. чрез кратко видео, в което показа бременния си корем. Тогава говорителят ѝ потвърди информацията пред Асошиейтед прес с думите: „Мисля, че видеото е достатъчно красноречиво.“

Оттогава Хатауей неколкократно се появи публично с визии, които подчертават промяната във фигурата ѝ. Премиерата на „Върити“ беше поредната ѝ публична поява по време на бременността.

Премиерата на „Върити“ събра звездния състав

На червения килим в Ню Йорк присъстваха и Дакота Джонсън и Джош Хартнет, които изпълняват главни роли във филма. „Върити“ е психологически трилър по едноименния роман на Колийн Хувър.

В историята героинята на Джонсън е млада писателка, наета да довърши поредицата на известната авторка Върити Крофорд, изиграна от Хатауей. След като пристига в дома на семейство Крофорд, тя открива ръкопис с тревожни тайни.

Филмът, режисиран от Майкъл Шоуолтър, трябва да излезе по кината на 2 октомври 2026 г.

Източници: Woman's Wear Daily


САЩ
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  • 1 авамтгард

    4 1 Отговор
    М, дълбоко то....
    Не ли до глезените или поне до коленете, хич даже не е дълбоко.
    Гомямото криене, все едно е нещо невиждано.

    12:22 01.10.2026

  • 2 Стефан Господинов

    2 7 Отговор
    На 43 е малко дъртичка за деца вече. Тя не трябваше да забременява.

    12:23 01.10.2026

  • 3 Ненко Балканчето

    5 0 Отговор
    Много е хубава и финна.

    12:55 01.10.2026