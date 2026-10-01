Божана Кацарова купи къща в Тайланд, без да я е виждала

Божана Кацарова е купила къща в Тайланд, без да е стъпвала в нея. Първата среща на готвачката с новия ѝ имот е планирана за ноември, когато трябва да замине за откриването на комплекс от шест къщи.
Всяко от жилищата разполага със собствен басейн. Идеята е къщите да се отдават под наем през времето, в което собствениците не ги обитават. Точната цена на имота не е посочена, но по думите на Кацарова платената сума „не би стигнала дори за гараж в София“.
Кацарова е победителка в третия сезон на „MasterChef“ и е позната и от участието си във „ВИП Брадър“. Новата инвестиция идва на фона на друга лична история, която тя е разказала покрай пътуване до Ибиса в подкаста NAY cast.
Кражбата на Ибиса
По време на почивката си с приятели от различни страни тя оставила в автомобил край плажа нова чанта „Гучи“, заедно с багажа на компанията. В последния ден преди полета обратно за България групата отишла на обяд в скъпо заведение.
След връщането си Кацарова открила, че на задната седалка са останали само паспортът и ключовете ѝ. Чантата била изчезнала, а в нея имало пари, бижута и гривна „Картие“.
За готвачката бижуто имало най-вече сантиментална стойност. Тя го купила сама след успеха на първата си кулинарна книга като награда за положения труд и искала един ден да остави подобни лични подаръци на бъдещата си внучка.
Планове за семейство
Кацарова разказала, че гривната се е чупила два пъти в моменти, които свързва с тежки преживявания. При първия случай получила травма на крака и намерила двете части на бижуто до себе си. При втория загубила близък приятел.
Тя е заявила и че иска да стане майка в рамките на следващите две години. Кацарова не говори само за самото раждане, а за възпитанието на децата си като самостоятелни хора със свободно мислене и чувство за справедливост. Този модел свързва със собственото си детство и със свободата, която според нея са ѝ дали нейните родители.
Източник: HotArena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стефан Донев
Коментиран от #12
12:49 01.10.2026
2 авантгард
Ха!
Никакво уважение към кулинарното изкуство....
12:49 01.10.2026
3 Лесните пари
12:51 01.10.2026
4 Коя е тая мръхла?
12:51 01.10.2026
5 Дерменко Многоимотник
12:52 01.10.2026
6 Тенджерджиев
12:56 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 голям клюкарник тука
13:06 01.10.2026
9 Земеделец
13:15 01.10.2026
10 Няма и да я види!
13:24 01.10.2026
11 Мачете
13:43 01.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.