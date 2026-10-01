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Божана Кацарова купи къща в Тайланд, без да я е виждала
  Тема: Известни личности

Божана Кацарова купи къща в Тайланд, без да я е виждала

1 Октомври, 2026 12:46 1 105 12

  • божана кацарова-
  • тайланд-
  • къща-
  • кражба на ибиса-
  • masterchef

Готвачката ще посети за първи път имота през ноември

Божана Кацарова купи къща в Тайланд, без да я е виждала - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Божана Кацарова е купила къща в Тайланд, без да е стъпвала в нея. Първата среща на готвачката с новия ѝ имот е планирана за ноември, когато трябва да замине за откриването на комплекс от шест къщи.

Всяко от жилищата разполага със собствен басейн. Идеята е къщите да се отдават под наем през времето, в което собствениците не ги обитават. Точната цена на имота не е посочена, но по думите на Кацарова платената сума „не би стигнала дори за гараж в София“.

Кацарова е победителка в третия сезон на „MasterChef“ и е позната и от участието си във „ВИП Брадър“. Новата инвестиция идва на фона на друга лична история, която тя е разказала покрай пътуване до Ибиса в подкаста NAY cast.

Кражбата на Ибиса

По време на почивката си с приятели от различни страни тя оставила в автомобил край плажа нова чанта „Гучи“, заедно с багажа на компанията. В последния ден преди полета обратно за България групата отишла на обяд в скъпо заведение.

След връщането си Кацарова открила, че на задната седалка са останали само паспортът и ключовете ѝ. Чантата била изчезнала, а в нея имало пари, бижута и гривна „Картие“.

За готвачката бижуто имало най-вече сантиментална стойност. Тя го купила сама след успеха на първата си кулинарна книга като награда за положения труд и искала един ден да остави подобни лични подаръци на бъдещата си внучка.

Планове за семейство

Кацарова разказала, че гривната се е чупила два пъти в моменти, които свързва с тежки преживявания. При първия случай получила травма на крака и намерила двете части на бижуто до себе си. При втория загубила близък приятел.

Тя е заявила и че иска да стане майка в рамките на следващите две години. Кацарова не говори само за самото раждане, а за възпитанието на децата си като самостоятелни хора със свободно мислене и чувство за справедливост. Този модел свързва със собственото си детство и със свободата, която според нея са ѝ дали нейните родители.

Източник: HotArena.net


Тайланд
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан Донев

    12 1 Отговор
    Тя откъде има пари за къща? Кой знае какво бунгало от талашит е това и го нарича къща.

    Коментиран от #12

    12:49 01.10.2026

  • 2 авантгард

    10 1 Отговор
    Готвачката била, а?
    Ха!
    Никакво уважение към кулинарното изкуство....

    12:49 01.10.2026

  • 3 Лесните пари

    9 1 Отговор
    Водят до оглупяване!

    12:51 01.10.2026

  • 4 Коя е тая мръхла?

    8 0 Отговор
    Абе коя е тая мръхла?

    12:51 01.10.2026

  • 5 Дерменко Многоимотник

    9 0 Отговор
    Кажи как е там, че имам много К.Е.Ш за инвестиране.

    12:52 01.10.2026

  • 6 Тенджерджиев

    4 2 Отговор
    Важно е човек да е точен с парите.

    12:56 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 голям клюкарник тука

    4 0 Отговор
    стотици англичани са си купили къщи в българив последните 15 години без да ги виждат за тях защо не пишете?

    13:06 01.10.2026

  • 9 Земеделец

    4 2 Отговор
    Тая npocта селянка, много насериозно се е взела!

    13:15 01.10.2026

  • 10 Няма и да я види!

    2 0 Отговор
    Просто такава къща не съществува!😂😂😂

    13:24 01.10.2026

  • 11 Мачете

    0 0 Отговор
    В Тайланд си купуваш парцел с бамбук с право на строеж и когато отидеш вече е пораснал. Викаш една бригада местни майстори и до вечерта имаш двуетажна къща 200-300 квадрата с гараж и тераса.

    13:43 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.