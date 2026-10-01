Божана Кацарова купи къща в Тайланд, без да я е виждала

Божана Кацарова е купила къща в Тайланд, без да е стъпвала в нея. Първата среща на готвачката с новия ѝ имот е планирана за ноември, когато трябва да замине за откриването на комплекс от шест къщи.

Всяко от жилищата разполага със собствен басейн. Идеята е къщите да се отдават под наем през времето, в което собствениците не ги обитават. Точната цена на имота не е посочена, но по думите на Кацарова платената сума „не би стигнала дори за гараж в София“.

Кацарова е победителка в третия сезон на „MasterChef“ и е позната и от участието си във „ВИП Брадър“. Новата инвестиция идва на фона на друга лична история, която тя е разказала покрай пътуване до Ибиса в подкаста NAY cast.

Кражбата на Ибиса

По време на почивката си с приятели от различни страни тя оставила в автомобил край плажа нова чанта „Гучи“, заедно с багажа на компанията. В последния ден преди полета обратно за България групата отишла на обяд в скъпо заведение.

След връщането си Кацарова открила, че на задната седалка са останали само паспортът и ключовете ѝ. Чантата била изчезнала, а в нея имало пари, бижута и гривна „Картие“.

За готвачката бижуто имало най-вече сантиментална стойност. Тя го купила сама след успеха на първата си кулинарна книга като награда за положения труд и искала един ден да остави подобни лични подаръци на бъдещата си внучка.

Планове за семейство

Кацарова разказала, че гривната се е чупила два пъти в моменти, които свързва с тежки преживявания. При първия случай получила травма на крака и намерила двете части на бижуто до себе си. При втория загубила близък приятел.

Тя е заявила и че иска да стане майка в рамките на следващите две години. Кацарова не говори само за самото раждане, а за възпитанието на децата си като самостоятелни хора със свободно мислене и чувство за справедливост. Този модел свързва със собственото си детство и със свободата, която според нея са ѝ дали нейните родители.

Източник: HotArena.net