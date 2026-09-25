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Актрисата Мелиса Маккарти показа драстично отслабнала фигура на червения килим

Актрисата Мелиса Маккарти показа драстично отслабнала фигура на червения килим

25 Септември, 2026 16:58 673 2

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Комедийната звезда е свалила близо 40 килограма

Актрисата Мелиса Маккарти показа драстично отслабнала фигура на червения килим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Мелиса Маккарти привлече вниманието с драстичната промяна във фигурата си по време на Variety Power of Women 2026 в Лос Анджелис.

56-годишната звезда от „Шаферки“ се появи на червения килим в елегантна черна рокля с блестящи декоративни елементи и ръкави тип пелерина. Вталеният силует подчерта значителното отслабване на актрисата, която през годините открито е говорила за промените в теглото си.

Според публикации в американските медии Мелиса Маккарти е свалила приблизително между 34 и 43 килограма. Самата актриса обаче не е обявявала конкретна цифра, нито е потвърждавала публично спекулациите, че промяната е постигната с помощта на медикаменти от групата GLP-1 като Ozempic.

Маккарти и преди е коментирала трудностите около отслабването. Комедийната актриса е споделяла, че теглото ѝ се е променяло многократно през годините и че предпочита постепенния подход вместо строгите режими и непрекъснатото спазване на диети.

„Какво толкова бързаме?“, коментира Мелиса Маккарти още през 2018 г., когато обясни, че намаляването на напрежението и по-бавният подход са дали по-добри резултати за нея.

На Variety Power of Women актрисата се срещна и с Лорън Греъм, с която си партнира в хитовия сериал „Момичетата Гилмор“. Двете позираха заедно на червения килим години след края на оригиналната телевизионна поредица.

Мелиса Маккарти продължава активно и актьорската си кариера. Следващата ѝ голяма роля е тази на Патси Рамзи в лимитирания сериал на Netflix „The Murder of JonBenét Ramsey“, в който британският актьор Клайв Оуен ще изиграе Джон Рамзи.

Сред останалите гости на Variety Power of Women 2026 бяха актрисите Шарън Стоун, Селма Блеър и Брайс Далас Хауърд, певицата и актриса Дженифър Хъдсън и актрисата, продуцент и сценарист Иса Рей.


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  • 1 Оземпика

    4 1 Отговор
    Взима вече своите жертви в Англия.

    Коментиран от #2

    17:00 25.09.2026

  • 2 Мирчев и делюн

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оземпика":

    Да се притесняват

    17:21 25.09.2026