Актрисата Мелиса Маккарти показа драстично отслабнала фигура на червения килим

Американската актриса Мелиса Маккарти привлече вниманието с драстичната промяна във фигурата си по време на Variety Power of Women 2026 в Лос Анджелис.
56-годишната звезда от „Шаферки“ се появи на червения килим в елегантна черна рокля с блестящи декоративни елементи и ръкави тип пелерина. Вталеният силует подчерта значителното отслабване на актрисата, която през годините открито е говорила за промените в теглото си.
Според публикации в американските медии Мелиса Маккарти е свалила приблизително между 34 и 43 килограма. Самата актриса обаче не е обявявала конкретна цифра, нито е потвърждавала публично спекулациите, че промяната е постигната с помощта на медикаменти от групата GLP-1 като Ozempic.
Маккарти и преди е коментирала трудностите около отслабването. Комедийната актриса е споделяла, че теглото ѝ се е променяло многократно през годините и че предпочита постепенния подход вместо строгите режими и непрекъснатото спазване на диети.
„Какво толкова бързаме?“, коментира Мелиса Маккарти още през 2018 г., когато обясни, че намаляването на напрежението и по-бавният подход са дали по-добри резултати за нея.
На Variety Power of Women актрисата се срещна и с Лорън Греъм, с която си партнира в хитовия сериал „Момичетата Гилмор“. Двете позираха заедно на червения килим години след края на оригиналната телевизионна поредица.
Мелиса Маккарти продължава активно и актьорската си кариера. Следващата ѝ голяма роля е тази на Патси Рамзи в лимитирания сериал на Netflix „The Murder of JonBenét Ramsey“, в който британският актьор Клайв Оуен ще изиграе Джон Рамзи.
Сред останалите гости на Variety Power of Women 2026 бяха актрисите Шарън Стоун, Селма Блеър и Брайс Далас Хауърд, певицата и актриса Дженифър Хъдсън и актрисата, продуцент и сценарист Иса Рей.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оземпика
Коментиран от #2
17:00 25.09.2026
2 Мирчев и делюн
До коментар #1 от "Оземпика":Да се притесняват
17:21 25.09.2026