Кели Озбърн след смъртта на Ози: Това беше най-тежката година от живота ми (СНИМКИ)

Дъщерята на рок легендата Ози Озбърн - Кели Озбърн разкри, че е преминала през тежък период след смъртта на баща си и призна, че тогава „не е била добре“. 41-годишната звезда коментира и продължителните спекулации около рязкото си отслабване, които предизвикаха множество реакции в социалните мрежи.

В интервю за британското списание HELLO! Кели Озбърн обясни, че не е успявала да се справи с критиките към външния си вид в момент, когато е преживявала загубата на баща си. По думите ѝ състоянието ѝ постепенно се подобрява благодарение на терапия, професионална помощ и подкрепата на хората около нея.

Кели Озбърн посочи, че скръбта е променила и отношенията ѝ с част от приятелите ѝ. Според нея някои хора не знаят как да реагират при подобна загуба, докато онези, които остават до човек в най-трудния период, се оказват най-близките му хора.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Според смъртния акт фронтменът на Black Sabbath е получил сърдечен арест и остър инфаркт, като сред съпътстващите заболявания са посочени коронарна болест на сърцето и болестта на Паркинсон. Само няколко седмици преди смъртта си музикантът се появи на прощалния концерт на Black Sabbath в родния си Бирмингам.

Кели Озбърн определя последната година като най-трудната в живота си. Тя признава, че смъртта на Ози Озбърн я е променила трайно и че не очаква да бъде същият човек, който е била преди загубата му. В момента основният ѝ подход е да възстановява живота си постепенно, „ден за ден“.

Бившата водеща на „Fashion Police“ подчертава и значението на терапията. Кели Озбърн смята, че психическото възстановяване трябва да предхожда фокуса върху физическото състояние и приема работата върху себе си като дългосрочен процес, а не като проблем, който може да бъде решен с няколко терапевтични сесии.

Темата за теглото на Кели Озбърн привлече засилено внимание след смъртта на баща ѝ. През последните месеци тя нееднократно отхвърляше предположенията, че промяната във външния ѝ вид е резултат от медикаменти за отслабване, и свързваше загубата на килограми със силния стрес и липсата на апетит по време на траура. Майка ѝ, телевизионната личност Шарън Озбърн, също заяви, че дъщеря ѝ е имала затруднения с храненето след семейната трагедия.

Промените в личния живот на Кели Озбърн не се ограничават до загубата на баща ѝ. През 2026 г. тя и музикантът от Slipknot Сид Уилсън прекратиха годежа си след четиригодишна връзка. Двамата имат син Сидни, който е на три години и половина. Според брат ѝ Джак Озбърн в момента Кели е концентрирана основно върху детето си и върху собственото си възстановяване.

След раздялата Кели Озбърн се върна да живее във Великобритания със сина си. Тя разказва, че животът в английската провинция ѝ носи повече спокойствие, а Сидни посещава същото предучилищно заведение в Бъкингамшър, в което навремето е учила и самата тя.

Кели Озбърн казва, че все още има много работа по възстановяването си, но усеща напредък. По думите ѝ терапията ѝ помага да разбере по-добре собственото си поведение и влиянието на преживяванията от детството върху решенията ѝ като възрастен човек.