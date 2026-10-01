Силви Русева обвини екипа на „Ергенът: Любов в рая" в унижение

Силви Русева от „Ергенът: Любов в рая“ отправи обвинения към екипа на предаването и продуцента Радо Тушев заради излъчени кадри с нейно участие. Тя публикува видео от бекстейджа, в което показва моменти от снимачния процес и твърди, че хора от екипа са искали да я изложат.

Повод за реакцията ѝ са кадри, на които Русева плюе. По думите ѝ тогава е била болна и не е приемала подобен момент да бъде показван пред зрителите. „Нормално е да имаш храчки и да плюеш, когато си болен. Не е нормално да го излъчват в национален ефир!“, заяви участничката.

Видеото е озвучено с песента „Аз не искам да съм с теб“ на „Лошите“. В придружаващия текст Русева написа, че става дума за „истината за бекстейджа“ и обвини хора от екипа, че се отнасят враждебно към нея.

В края на публикацията си тя се обърна директно към продуцента: „Радо Тушев, ти си отговорен за това!“. В откритите публикации по случая не е посочена реакция от Тушев или от продукцията на „Ергенът: Любов в рая“.

Силви Русева отново е в центъра на напрежението

Русева е сред участниците във втория сезон на риалити формата, който се излъчва по bTV. Още в хода на сезона около нея бяха показани конфликти и емоционални разговори с други участници, както и симпатията ѝ към Павел. В последните епизоди тя отказа покана за среща от нов участник, заявявайки, че не изпитва романтично привличане към него.

Конкретният спор за кадрите остава представен публично единствено през позицията на Русева. Не е съобщено дали продукцията ще коментира обвиненията или ще предприеме действия във връзка с видеото.

Източници: bTV