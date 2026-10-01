Кейт Мидълтън се появи с принц Уилям в „старо“ сако (СНИМКА)

Кейт Мидълтън и принц Уилям се появиха заедно на стадион „Хедингли“ в Лийдс, където се срещнаха с млади ръгбисти и представители на фондацията „Лийдс Ринос“. Вниманието към визитата привлече и изборът на облекло на принцесата на Уелс – тъмнозелено двуредно сако от Ralph Lauren, което тя вече беше носила през август на Игрите на Британската общност в Глазгоу.

Този път Кейт съчета сакото с черен топ, черен панталон и черни обувки. Тя добави диамантени обеци Empress от Mappin & Webb – аксесоар, който вече е присъствал в нейни публични визии. Сакото е от кашмир, а моделът в нейния наситен зелен цвят вече не се предлага, макар че Ralph Lauren продължава да продава същия стил в други цветове.

Посещението беше посветено на силата на спорта

Уилям и Кейт разговаряха с млади играчи, треньори и хора, ангажирани с програмите на „Лийдс Ринос“. Фондацията работи по инициативи в областта на здравето, образованието, приобщаването и развитието на умения чрез ръгби.

Двамата се срещнаха и с Джейми Джоунс-Бюканън, главен изпълнителен директор на „Лийдс Ринос“ и близък приятел на покойния Роб Бъроу. Бившият състезател на клуба почина през 2024 г., след като живя с болестта на моторния неврон.

Кейт и Уилям изненадаха Кевин Синфийлд

По-късно принцът и принцесата на Уелс се появиха изненадващо на стадиона в Уейкфийлд, за да посрещнат сър Кевин Синфийлд след третия ден от неговото благотворително предизвикателство. Бившият ръгбист се опитва да завърши седем ултрамаратона за седем дни, като маршрутът свързва стадиони на отбори от Суперлигата.

„Това, което правиш, е толкова вдъхновяващо – единството, което изграждаш“, каза Кейт на Синфийлд. Той посвещава предизвикателството на Роб Бъроу и на хората, живеещи с болестта на моторния неврон.

Синфийлд вече е събрал повече от 11 милиона британски лири за организации и изследвания, свързани с болестта. Уилям и Кейт подкрепят инициативите му от години, а кралската двойка за пореден път свърза публичната си поява със спортна и благотворителна кауза.

Източници: Guardian