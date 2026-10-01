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Дилън Спраус разкри пола и името на първото си бебе

Дилън Спраус разкри пола и името на първото си бебе

1 Октомври, 2026 12:29 503 1

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Съпругата му Барбара Палвин разкри, че е родила на Деня на труда в САЩ

Дилън Спраус разкри пола и името на първото си бебе - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Дилън Спраус разкри името на първото си дете със съпругата си, унгарския модел Барбара Палвин. Дъщерята на двойката се казва Силви Спраус, а новината беше потвърдена лично от 34-годишния актьор в подкаста му „Wildmen“.

„Тя е прекрасна. Казва се Силви. Силви Спраус. И е много спокойно бебе“, разказа звездата от „Лудориите на Зак и Коди“.

Дилън Спраус призна, че бащинството вече му носи моменти, които трудно може да сравни с нещо друго.

„Понякога поглеждам Силви и си мисля: „Това е най-якото нещо на света“. Тя ме гледа, усмихва ми се и е толкова сладка“, сподели актьорът.

Спраус обаче не пропусна и чувството си за хумор. Той сравни ежедневието с новородено с отглеждането на малка маймунка заради звуците, хълцането и всички останали неизбежни моменти от грижите за бебе. Актьорът разказа още, че с удоволствие избира дрехи за дъщеря си и вече се радва на ролята си на баща на момиче.

Дилън Спраус и 32-годишната Барбара Палвин обявиха появата на първото си дете на 28 септември със семейна снимка в социалните мрежи. На нея двамата са с екипи на бейзболния отбор Los Angeles Dodgers, а между тях е и малката Силви със същия екип.

„Тази година приехме Деня на труда буквално“, пошегуваха се родителите. Публикацията подсказва, че момиченцето се е родило около американския празник Labor Day в началото на септември, макар първоначално двойката да не посочи официално точната дата.

Барбара Палвин и Дилън Спраус потвърдиха през май, че очакват първото си дете, след като моделът показа бременността си по време на кинофестивала в Кан. През юли актьорът съобщи, че бебето е момиче, като двамата тогава го наричаха с галеното италианско обръщение „principessa“, или „принцеса“.

Дилън Спраус и Барбара Палвин са заедно от 2018 г. и сключиха брак през юли 2023 г. в родната Унгария на модела. С раждането на Силви Спраус двамата станаха родители за първи път.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марио Томов

    1 0 Отговор
    Аз не мога да разбера още колко статии ще се пускат за тия дилъни и барбари?!

    12:58 01.10.2026