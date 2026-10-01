Дилън Спраус разкри пола и името на първото си бебе

Американският актьор Дилън Спраус разкри името на първото си дете със съпругата си, унгарския модел Барбара Палвин. Дъщерята на двойката се казва Силви Спраус, а новината беше потвърдена лично от 34-годишния актьор в подкаста му „Wildmen“.

„Тя е прекрасна. Казва се Силви. Силви Спраус. И е много спокойно бебе“, разказа звездата от „Лудориите на Зак и Коди“.

Дилън Спраус призна, че бащинството вече му носи моменти, които трудно може да сравни с нещо друго.

„Понякога поглеждам Силви и си мисля: „Това е най-якото нещо на света“. Тя ме гледа, усмихва ми се и е толкова сладка“, сподели актьорът.

Спраус обаче не пропусна и чувството си за хумор. Той сравни ежедневието с новородено с отглеждането на малка маймунка заради звуците, хълцането и всички останали неизбежни моменти от грижите за бебе. Актьорът разказа още, че с удоволствие избира дрехи за дъщеря си и вече се радва на ролята си на баща на момиче.

Дилън Спраус и 32-годишната Барбара Палвин обявиха появата на първото си дете на 28 септември със семейна снимка в социалните мрежи. На нея двамата са с екипи на бейзболния отбор Los Angeles Dodgers, а между тях е и малката Силви със същия екип.

„Тази година приехме Деня на труда буквално“, пошегуваха се родителите. Публикацията подсказва, че момиченцето се е родило около американския празник Labor Day в началото на септември, макар първоначално двойката да не посочи официално точната дата.

Барбара Палвин и Дилън Спраус потвърдиха през май, че очакват първото си дете, след като моделът показа бременността си по време на кинофестивала в Кан. През юли актьорът съобщи, че бебето е момиче, като двамата тогава го наричаха с галеното италианско обръщение „principessa“, или „принцеса“.

Дилън Спраус и Барбара Палвин са заедно от 2018 г. и сключиха брак през юли 2023 г. в родната Унгария на модела. С раждането на Силви Спраус двамата станаха родители за първи път.