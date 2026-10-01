BBC премахна статия за „голите“ нокти и расистките стандарти

BBC окончателно премахна от сайта си статия за тенденцията към „голите“ нокти, след като редакционен преглед установи, че материалът не отговаря на стандартите на корпорацията. Публикацията е била качена на 27 септември и е разглеждала популярността на ненаправените или минимално лакирани нокти в социалните мрежи и по модните подиуми.
В текста се обсъждали критики, че тенденцията може да стигматизира по-смелия маникюр. Посочвало се също, че изкуството на ноктите има корени в чернокожи, латиноамерикански и азиатски общности.
Материалът цитирал журналистката за красота Кристина Родулфо, според която представянето на ненаправените нокти като „елегантни“ или „вкусни“ може да прикрива стандарти за красота, свързани с превъзходството на бялата раса. Родулфо заявила още, че примерите за този стил почти винаги показват бели жени или знаменитости и свързват липсата на украса с класа и добър вкус.
BBC първо свали публикацията за преглед
Статията е била премахната първоначално на 29 септември, след като предизвикала критики от медии в САЩ, особено от консервативни издания. Сред публично критикувалите материала са Wall Street Journal, New York Post, Fox News и британският Telegraph.
В регистъра си за корекции и уточнения BBC е посочила: „Статията беше премахната окончателно, тъй като представяше критиката към тенденцията без достатъчен контекст или противопоставяне и така не отговаряше на редакционните ни стандарти.“
Корпорацията не е съобщила кой конкретно е взел решението. Според „Гардиън“ случаят се вписва в период на засилен фокус върху редакционните спорове в BBC. Заместник генералният директор Родри Талфан Дейвис е назначен на новата си роля с отговорност да реагира при подобни кризи, а генералният директор Мат Бритин е търсил допълнителна подкрепа по редакционните въпроси.
Спорът е за контекста, а не за забрана на маникюра
Премахването не означава, че BBC е обявила самата тенденция към ненаправени нокти за расистка. Проблемът, посочен от редакционния преглед, е начинът, по който материалът е представил спорните оценки, без достатъчно контекст и без да ги подложи на критично разглеждане.
Случаят поставя акцент върху границата между журналистическо представяне на обществен дебат и некритично възпроизвеждане на крайни твърдения. В конкретния случай BBC е избрала да премахне целия материал, вместо да публикува корекция или редактирана версия.
Източници: Гардиън
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Потрес
Коментиран от #6
12:30 01.10.2026
5 Тити на Кака
Е, за нашата мисирка такава разлика няма.
Коментиран от #9
12:31 01.10.2026
6 Гичка
До коментар #4 от "Потрес":Ма и мъжете ли🤣😂
12:37 01.10.2026
7 бат Данчо
12:42 01.10.2026
8 Абе
12:59 01.10.2026
9 АБВ
До коментар #5 от "Тити на Кака":Откъде да знаят ? Владеят само три езика, както пишеше тук един - български книжовен, български разговорен и български вулгарен.
13:01 01.10.2026
10 Пътем
Коментиран от #11
13:08 01.10.2026
11 6135
До коментар #10 от "Пътем":То така се получава като не се знае нито български нито английски.
Tasty в случая не се превежда директно като "вкусен" а като "с добър вкус" или направо "изискан" или "елегантен".
13:18 01.10.2026
12 ?????
13:22 01.10.2026