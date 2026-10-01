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BBC премахна статия за „голите“ нокти и расистките стандарти

BBC премахна статия за „голите“ нокти и расистките стандарти

1 Октомври, 2026 12:12 728 12

  • bbc-
  • голите нокти-
  • стандарти за красота-
  • кристина родулфо

Материалът цитираше твърдение, че определения като „елегантен“ и „вкусен“ могат да поддържат стандарти за красота, свързани с превъзходството на бялата раса.

BBC премахна статия за „голите“ нокти и расистките стандарти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

BBC окончателно премахна от сайта си статия за тенденцията към „голите“ нокти, след като редакционен преглед установи, че материалът не отговаря на стандартите на корпорацията. Публикацията е била качена на 27 септември и е разглеждала популярността на ненаправените или минимално лакирани нокти в социалните мрежи и по модните подиуми.

В текста се обсъждали критики, че тенденцията може да стигматизира по-смелия маникюр. Посочвало се също, че изкуството на ноктите има корени в чернокожи, латиноамерикански и азиатски общности.

Материалът цитирал журналистката за красота Кристина Родулфо, според която представянето на ненаправените нокти като „елегантни“ или „вкусни“ може да прикрива стандарти за красота, свързани с превъзходството на бялата раса. Родулфо заявила още, че примерите за този стил почти винаги показват бели жени или знаменитости и свързват липсата на украса с класа и добър вкус.

BBC първо свали публикацията за преглед

Статията е била премахната първоначално на 29 септември, след като предизвикала критики от медии в САЩ, особено от консервативни издания. Сред публично критикувалите материала са Wall Street Journal, New York Post, Fox News и британският Telegraph.

В регистъра си за корекции и уточнения BBC е посочила: „Статията беше премахната окончателно, тъй като представяше критиката към тенденцията без достатъчен контекст или противопоставяне и така не отговаряше на редакционните ни стандарти.“

Корпорацията не е съобщила кой конкретно е взел решението. Според „Гардиън“ случаят се вписва в период на засилен фокус върху редакционните спорове в BBC. Заместник генералният директор Родри Талфан Дейвис е назначен на новата си роля с отговорност да реагира при подобни кризи, а генералният директор Мат Бритин е търсил допълнителна подкрепа по редакционните въпроси.

Спорът е за контекста, а не за забрана на маникюра

Премахването не означава, че BBC е обявила самата тенденция към ненаправени нокти за расистка. Проблемът, посочен от редакционния преглед, е начинът, по който материалът е представил спорните оценки, без достатъчно контекст и без да ги подложи на критично разглеждане.

Случаят поставя акцент върху границата между журналистическо представяне на обществен дебат и некритично възпроизвеждане на крайни твърдения. В конкретния случай BBC е избрала да премахне целия материал, вместо да публикува корекция или редактирана версия.

Източници: Гардиън


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Потрес

    13 0 Отговор
    Кой не си лакира ноктите е расист!?!? Това вече са пълни извpащения!

    Коментиран от #6

    12:30 01.10.2026

  • 5 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Казват, че в английския език между "вкусен" и "вкус" имало разлика, определена от контекста.
    Е, за нашата мисирка такава разлика няма.

    Коментиран от #9

    12:31 01.10.2026

  • 6 Гичка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Потрес":

    Ма и мъжете ли🤣😂

    12:37 01.10.2026

  • 7 бат Данчо

    5 0 Отговор
    Частица от разпада на Великобритания .Поредната им тъпня .

    12:42 01.10.2026

  • 8 Абе

    3 0 Отговор
    Вие нормални ли сте!)????!!!!!!

    12:59 01.10.2026

  • 9 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    Откъде да знаят ? Владеят само три езика, както пишеше тук един - български книжовен, български разговорен и български вулгарен.

    13:01 01.10.2026

  • 10 Пътем

    5 0 Отговор
    "вкусни" нокти? То требе да се знае и малко български език...

    Коментиран от #11

    13:08 01.10.2026

  • 11 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пътем":

    То така се получава като не се знае нито български нито английски.
    Tasty в случая не се превежда директно като "вкусен" а като "с добър вкус" или направо "изискан" или "елегантен".

    13:18 01.10.2026

  • 12 ?????

    2 0 Отговор
    Стана ми смешно и тъжно едновременно с кви глупости се занимават съвсем сериозно.

    13:22 01.10.2026