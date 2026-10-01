BBC премахна статия за „голите“ нокти и расистките стандарти

BBC окончателно премахна от сайта си статия за тенденцията към „голите“ нокти, след като редакционен преглед установи, че материалът не отговаря на стандартите на корпорацията. Публикацията е била качена на 27 септември и е разглеждала популярността на ненаправените или минимално лакирани нокти в социалните мрежи и по модните подиуми.

В текста се обсъждали критики, че тенденцията може да стигматизира по-смелия маникюр. Посочвало се също, че изкуството на ноктите има корени в чернокожи, латиноамерикански и азиатски общности.

Материалът цитирал журналистката за красота Кристина Родулфо, според която представянето на ненаправените нокти като „елегантни“ или „вкусни“ може да прикрива стандарти за красота, свързани с превъзходството на бялата раса. Родулфо заявила още, че примерите за този стил почти винаги показват бели жени или знаменитости и свързват липсата на украса с класа и добър вкус.

BBC първо свали публикацията за преглед

Статията е била премахната първоначално на 29 септември, след като предизвикала критики от медии в САЩ, особено от консервативни издания. Сред публично критикувалите материала са Wall Street Journal, New York Post, Fox News и британският Telegraph.

В регистъра си за корекции и уточнения BBC е посочила: „Статията беше премахната окончателно, тъй като представяше критиката към тенденцията без достатъчен контекст или противопоставяне и така не отговаряше на редакционните ни стандарти.“

Корпорацията не е съобщила кой конкретно е взел решението. Според „Гардиън“ случаят се вписва в период на засилен фокус върху редакционните спорове в BBC. Заместник генералният директор Родри Талфан Дейвис е назначен на новата си роля с отговорност да реагира при подобни кризи, а генералният директор Мат Бритин е търсил допълнителна подкрепа по редакционните въпроси.

Спорът е за контекста, а не за забрана на маникюра

Премахването не означава, че BBC е обявила самата тенденция към ненаправени нокти за расистка. Проблемът, посочен от редакционния преглед, е начинът, по който материалът е представил спорните оценки, без достатъчно контекст и без да ги подложи на критично разглеждане.

Случаят поставя акцент върху границата между журналистическо представяне на обществен дебат и некритично възпроизвеждане на крайни твърдения. В конкретния случай BBC е избрала да премахне целия материал, вместо да публикува корекция или редактирана версия.

Източници: Гардиън