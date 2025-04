BBC с нов документален филм за възхода и падението на Пи Диди

Британската медия BBC обяви премиерата на нов документален филм, който ще разгледа живота, кариерата и скандалния срив на Шон Диди Комбс – един от най-влиятелните и противоречиви персонажи в историята на съвременната музика.

Озаглавен „P Diddy: The Rise and Fall“, документалният проект ще бъде излъчен на 28 април по BBC Three и платформата iPlayer. Водещ на филма е носителката на журналистически награди Йинка Бокини, която се впуска в дълбоко разследване на това как Комс се изкачи до върха на шоубизнеса – и защо падението му изглежда толкова внезапно, но също толкова необратимо.

Филмът ще проследи как Диди се превръща в една от първите звезди-мултимилионери в хип-хопа, издигайки кариерата на артисти като Мери Джей Блайдж и The Notorious B.I.G., и същевременно изграждайки империя, простираща се от музика до мода и телевизия. Но също така ще обърне поглед и към другата страна на историята – обвиненията, които заплашват да сринат всичко, което той е създал.

The BBC has announced a new documentary on Sean “Diddy” Combs.



