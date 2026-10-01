Джим Кери вдигна тайна сватба с 30-години по-младата си партньорка

Холивудският актьор и комик Джим Кери се е оженил за дългогодишната си партньорка Мин А на малка частна церемония в Лос Анджелис. Представител на 64-годишната звезда потвърди брака пред People на 30 септември.
Джим Кери и Мин А са запазили сватбата далеч от публичното внимание, като засега не са разкрити подробности за мястото, гостите или самата церемония. Това е трети брак за звездата от „Маската“, „Шоуто на Труман“ и „Блясъкът на чистия ум“.
Любопитното е, че само преди седем месеца двамата направиха официалния си дебют като двойка. Мин А придружи Джим Кери на наградите „Сезар“ в Париж през февруари 2026 г., когато актьорът получи почетна награда за своята кариера. На церемонията бяха още дъщеря му Джейн Кери и внукът му Джаксън.
По време на емоционалната си реч Джим Кери, който традиционно пази личните си отношения далеч от обществеността, публично изрази чувствата си към Мин А, наричайки я своя „възвишена спътница“ и заявявайки пред публиката: „Обичам те, Мин А“.
Въпреки че връзката им стана официална едва тази година, двамата са забелязвани заедно още през февруари 2022 г. в Лос Анджелис. Те обаче успяха да запазят отношенията си почти изцяло извън светлината на прожекторите. Мин А, известна още като Минзи, е актриса и артист, базирана в Лос Анджелис.
Новината за брака е изненадваща и заради предишните изказвания на Джим Кери. След два неуспешни брака актьорът неведнъж е давал да се разбере, че не планира отново да минава под венчилото.
Първата съпруга на Джим Кери е актрисата Мелиса Уомър. Двамата сключват брак през 1987 г. и се развеждат през 1995 г. От отношенията им е единствената дъщеря на актьора, Джейн Ерин Кери. През 1996 г. Джим Кери се жени за актрисата Лорън Холи, с която си партнира в комедията „От глупав по-глупав“, но бракът им продължава по-малко от година.
След почти три десетилетия без брак Джим Кери вече официално е женен отново. Засега актьорът и Мин А не са направили лично публично изявление за сватбата и очевидно продължават да пазят отношенията си далеч от медийното внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Педро Пе
Коментиран от #3, #4
12:22 01.10.2026
2 Читател
12:29 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мун Чо Крад
До коментар #1 от "Педро Пе":То пък жълтураната щот е мноо убава.
12:54 01.10.2026
5 604
13:00 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АБВ
13:13 01.10.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
13:15 01.10.2026
9 Юнко
Много умен в синевата!
На кой му пука за Джим Кери?
Празник на душата, днес, утре заревен до
кръста с фитнес!
След теб финансов прогрес!
13:15 01.10.2026
10 Констатация
13:47 01.10.2026