Джим Кери вдигна тайна сватба с 30-години по-младата си партньорка

Холивудският актьор и комик Джим Кери се е оженил за дългогодишната си партньорка Мин А на малка частна церемония в Лос Анджелис. Представител на 64-годишната звезда потвърди брака пред People на 30 септември.

Джим Кери и Мин А са запазили сватбата далеч от публичното внимание, като засега не са разкрити подробности за мястото, гостите или самата церемония. Това е трети брак за звездата от „Маската“, „Шоуто на Труман“ и „Блясъкът на чистия ум“.

Любопитното е, че само преди седем месеца двамата направиха официалния си дебют като двойка. Мин А придружи Джим Кери на наградите „Сезар“ в Париж през февруари 2026 г., когато актьорът получи почетна награда за своята кариера. На церемонията бяха още дъщеря му Джейн Кери и внукът му Джаксън.

По време на емоционалната си реч Джим Кери, който традиционно пази личните си отношения далеч от обществеността, публично изрази чувствата си към Мин А, наричайки я своя „възвишена спътница“ и заявявайки пред публиката: „Обичам те, Мин А“.

Въпреки че връзката им стана официална едва тази година, двамата са забелязвани заедно още през февруари 2022 г. в Лос Анджелис. Те обаче успяха да запазят отношенията си почти изцяло извън светлината на прожекторите. Мин А, известна още като Минзи, е актриса и артист, базирана в Лос Анджелис.

Новината за брака е изненадваща и заради предишните изказвания на Джим Кери. След два неуспешни брака актьорът неведнъж е давал да се разбере, че не планира отново да минава под венчилото.

Първата съпруга на Джим Кери е актрисата Мелиса Уомър. Двамата сключват брак през 1987 г. и се развеждат през 1995 г. От отношенията им е единствената дъщеря на актьора, Джейн Ерин Кери. През 1996 г. Джим Кери се жени за актрисата Лорън Холи, с която си партнира в комедията „От глупав по-глупав“, но бракът им продължава по-малко от година.

След почти три десетилетия без брак Джим Кери вече официално е женен отново. Засега актьорът и Мин А не са направили лично публично изявление за сватбата и очевидно продължават да пазят отношенията си далеч от медийното внимание.