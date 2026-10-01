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Джим Кери вдигна тайна сватба с 30-години по-младата си партньорка

Джим Кери вдигна тайна сватба с 30-години по-младата си партньорка

1 Октомври, 2026 12:02 1 040 10

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  • брак

Церемонията е била малка и интимна

Джим Кери вдигна тайна сватба с 30-години по-младата си партньорка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор и комик Джим Кери се е оженил за дългогодишната си партньорка Мин А на малка частна церемония в Лос Анджелис. Представител на 64-годишната звезда потвърди брака пред People на 30 септември.

Джим Кери и Мин А са запазили сватбата далеч от публичното внимание, като засега не са разкрити подробности за мястото, гостите или самата церемония. Това е трети брак за звездата от „Маската“, „Шоуто на Труман“ и „Блясъкът на чистия ум“.

Любопитното е, че само преди седем месеца двамата направиха официалния си дебют като двойка. Мин А придружи Джим Кери на наградите „Сезар“ в Париж през февруари 2026 г., когато актьорът получи почетна награда за своята кариера. На церемонията бяха още дъщеря му Джейн Кери и внукът му Джаксън.

По време на емоционалната си реч Джим Кери, който традиционно пази личните си отношения далеч от обществеността, публично изрази чувствата си към Мин А, наричайки я своя „възвишена спътница“ и заявявайки пред публиката: „Обичам те, Мин А“.

Въпреки че връзката им стана официална едва тази година, двамата са забелязвани заедно още през февруари 2022 г. в Лос Анджелис. Те обаче успяха да запазят отношенията си почти изцяло извън светлината на прожекторите. Мин А, известна още като Минзи, е актриса и артист, базирана в Лос Анджелис.

Новината за брака е изненадваща и заради предишните изказвания на Джим Кери. След два неуспешни брака актьорът неведнъж е давал да се разбере, че не планира отново да минава под венчилото.

Първата съпруга на Джим Кери е актрисата Мелиса Уомър. Двамата сключват брак през 1987 г. и се развеждат през 1995 г. От отношенията им е единствената дъщеря на актьора, Джейн Ерин Кери. През 1996 г. Джим Кери се жени за актрисата Лорън Холи, с която си партнира в комедията „От глупав по-глупав“, но бракът им продължава по-малко от година.

След почти три десетилетия без брак Джим Кери вече официално е женен отново. Засега актьорът и Мин А не са направили лично публично изявление за сватбата и очевидно продължават да пазят отношенията си далеч от медийното внимание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Педро Пе

    3 4 Отговор
    Мяза на зомби от Ада. Ако не беше богат, нямаше гаджето да го погледне дори.

    Коментиран от #3, #4

    12:22 01.10.2026

  • 2 Читател

    3 1 Отговор
    Това не е той нещата са много по сложни и страшни.

    12:29 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мун Чо Крад

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Педро Пе":

    То пък жълтураната щот е мноо убава.

    12:54 01.10.2026

  • 5 604

    2 1 Отговор
    ДРЪТ КОЦКЪР!!!1

    13:00 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АБВ

    2 0 Отговор
    30 години по - млада ? Браво ! Дай Боже всекиму !

    13:13 01.10.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    0 0 Отговор
    С тази гроZна физиономия само азиатка може да му се върже...

    13:15 01.10.2026

  • 9 Юнко

    0 1 Отговор
    Плитък в главата, слаб в краката!
    Много умен в синевата!
    На кой му пука за Джим Кери?
    Празник на душата, днес, утре заревен до
    кръста с фитнес!
    След теб финансов прогрес!

    13:15 01.10.2026

  • 10 Констатация

    0 0 Отговор
    До преди няколко дни съ майтапиха с Брат Пит за младатъ му изгоръ, а ся фалят този нещастник без грам актьорски талант!!!!

    13:47 01.10.2026