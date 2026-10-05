Синът на Деян Донков вече е студент в НАТФИЗ

Синът на Деян Донков и Анастасия Ингилизова вече е студент в НАТФИЗ. Деян-младши е поел по пътя на своите родители, които са сред познатите имена в българския театър.
Новината беше обявена от майка му в социалните мрежи с емоционално послание: „Мечтата се сбъдна! Следвайте я с радост, смелост и ум!“
Анастасия Ингилизова допълва пожеланието си с призив към младите актьори: „Правете, каквото трябва, пък да става, каквото ще.“ Тя благодари за доверието, за смеха и сълзите по пътя, като завършва с думите: „До вас сме!“
Театърът остава общата им връзка
Деян Донков и Анастасия Ингилизова отдавна не са двойка, но са запазили близките си отношения. Освен общото си минало, двамата продължават да бъдат свързани от любовта към театъра и грижата за сина си.
С приемането си в НАТФИЗ Деян-младши прави първата си голяма крачка към професионалната сцена, следвайки семейната традиция.
Източник: hotnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
11:15 05.10.2026
2 Пич
Конкурсите за НАТФИЗ са независими!!!
Аха.....
Срам - немат.....
11:18 05.10.2026
3 ха ха
Коментиран от #6
11:19 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сийка
11:24 05.10.2026
6 Абе
До коментар #3 от "ха ха":Недей, ше умори некоя животинка.
11:24 05.10.2026
7 малко истина ако не ви пречи
11:25 05.10.2026
8 Сила
11:25 05.10.2026
9 Чупки и стойки
11:29 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стефан Донев
11:42 05.10.2026
13 сериала е друг
11:47 05.10.2026
14 така и народа неразбра
Коментиран от #15
11:49 05.10.2026
15 Кънчо Сарафов
До коментар #14 от "така и народа неразбра":Има свободноизбираема подготовка по чукъне.
11:55 05.10.2026