Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Синът на Деян Донков вече е студент в НАТФИЗ
  Тема: Известни личности

Синът на Деян Донков вече е студент в НАТФИЗ

5 Октомври, 2026 11:14 553 15

  • деян донков-
  • анастасия ингилизова-
  • натфиз-
  • български театър-
  • известни личности

Деян Донков-младши тръгва по пътя на родителите си – актьорите Деян Донков и Анастасия Ингилизова

Синът на Деян Донков вече е студент в НАТФИЗ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Синът на Деян Донков и Анастасия Ингилизова вече е студент в НАТФИЗ. Деян-младши е поел по пътя на своите родители, които са сред познатите имена в българския театър.

Новината беше обявена от майка му в социалните мрежи с емоционално послание: „Мечтата се сбъдна! Следвайте я с радост, смелост и ум!“

Анастасия Ингилизова допълва пожеланието си с призив към младите актьори: „Правете, каквото трябва, пък да става, каквото ще.“ Тя благодари за доверието, за смеха и сълзите по пътя, като завършва с думите: „До вас сме!“


Театърът остава общата им връзка

Деян Донков и Анастасия Ингилизова отдавна не са двойка, но са запазили близките си отношения. Освен общото си минало, двамата продължават да бъдат свързани от любовта към театъра и грижата за сина си.

С приемането си в НАТФИЗ Деян-младши прави първата си голяма крачка към професионалната сцена, следвайки семейната традиция.

Източник: hotnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    9 0 Отговор
    Пак наши и ваши. Като знам колко "талантлив" е бащата, си представям и синчето.ч

    11:15 05.10.2026

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Нема начин !!!
    Конкурсите за НАТФИЗ са независими!!!
    Аха.....
    Срам - немат.....

    11:18 05.10.2026

  • 3 ха ха

    5 0 Отговор
    Аз пък мислех,че ще запише веринарна медицина но там няма как мама и тате да го пробутват.

    Коментиран от #6

    11:19 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сийка

    4 0 Отговор
    Хм, що ли не е станал монтьор на асансьори. Щеше да печели повече и вечерно време щеше да си е в къщи....

    11:24 05.10.2026

  • 6 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха":

    Недей, ше умори некоя животинка.

    11:24 05.10.2026

  • 7 малко истина ако не ви пречи

    4 0 Отговор
    Трябваше да стане полковник от ДС като бащата на Донков да продължи в ДС по семейната традиция. Ако плюе по комунизма сега ще се реализира навсякъде като баща си.

    11:25 05.10.2026

  • 8 Сила

    5 0 Отговор
    А ще следва ли семейната традиция да бие жени като баща си ....!!!?

    11:25 05.10.2026

  • 9 Чупки и стойки

    4 0 Отговор
    Няма да работи я. Друго си е чупки, стойки, циркове и маймунджилъци.

    11:29 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стефан Донев

    0 0 Отговор
    В тези "артистични" среди е яко връзкарство. Предават се потомствени позиции, не може случаен човек да влезе и да се докаже.

    11:42 05.10.2026

  • 13 сериала е друг

    1 0 Отговор
    Тати ще ти купи и колело и студентска книжка.Той всичко сам си постигна!

    11:47 05.10.2026

  • 14 така и народа неразбра

    1 0 Отговор
    В натфиз освено пиене и друсане друго на какво ги обучават?

    Коментиран от #15

    11:49 05.10.2026

  • 15 Кънчо Сарафов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "така и народа неразбра":

    Има свободноизбираема подготовка по чукъне.

    11:55 05.10.2026