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Ема Уотсън падна пред фенове след партито на GQ в Лос Анджелис
  Тема: Известни личности

Ема Уотсън падна пред фенове след партито на GQ в Лос Анджелис

14 Ноември, 2026 06:18 83 2

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  • известни личности

Актрисата изгуби равновесие на неравна настилка, но бързо се изправи и продължи да се усмихва на почитателите си

Ема Уотсън падна пред фенове след партито на GQ в Лос Анджелис - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ема Уотсън падна пред Chateau Marmont в Лос Анджелис, докато напускаше партито на GQ Men of the Year. Актрисата, позната на публиката най-вече с ролята си на Хърмаяни Грейнджър във филмите за „Хари Потър“, загуби равновесие върху неравна настилка и се строполи пред фенове и фотографи.

Моментът настъпил веднага след като човек от публиката я нарекъл „любимата си актриса“. Уотсън паднала, като едва не повлякла със себе си и човек, който чакал за автограф. Присъстващи се втурнали да ѝ помогнат, а тя бързо се изправила.

За кратко 36-годишната актриса изглеждала разтърсена. След това се извинила, усмихнала се и възстановила самообладанието си. Фенове я обградили с молби за снимки, на които тя отговорила с усмивка, преди да се отправи към чакащия я автомобил.

Рокля от колекция на Valentino

Уотсън е била облечена във винтидж минирокля с шарки от колекцията Valentino x Christi Belcourt за 2016 г. Цената на модела на вторичния пазар е около 2750 британски лири, или приблизително 3500 долара.

Тоалетът е бил съчетан с черно-бели обувки на висок ток Jacquemus, чиято цена е около 750 британски лири. Именно обувките и неравната настилка са били сред видимите фактори около падането, без да има публично съобщение за по-сериозни последици.

Специален гост на вечерта

Ема Уотсън е присъствала като специален гост на годишното събитие на GQ, след като през 2013 г. получи отличието „Жена на годината“ на списанието. Тогава признанието последва ролите ѝ в „Моята седмица с Мерилин“ и „Предимствата да бъдеш аутсайдер“, с които тя се отдалечи от образа на детска звезда.

Партито в Chateau Marmont е било водено от глобалния редакционен директор на GQ Адам Байдауи. Сред отличените са били Майкъл Райдър, творчески директор на Celine, който получи наградата „Дизайнер на годината“, и режисьорът Дени Вилньов, отличен като „Режисьор на годината“. Сред водещите фигури на вечерта са били още Крис Рок, Андрю Гарфийлд и Мат Деймън.

След краткия инцидент Уотсън е напуснала мястото заедно с Тъкър Халпърн, диджей, музикален продуцент и певец, познат като половината от електронното поп дуо Sofi Tukker.

Източници: dailymail.co.uk, vogue.com, gq.com


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