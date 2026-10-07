Саратога: победата, която променя войната за независимост

На 7 октомври 1777 г. американските сили нанасят решаващ удар на британската армия при Бемис Хайтс край Саратога, в щата Ню Йорк. Сражението е втората част от битката при Саратога, която започва на 19 септември при Фрийманс Фарм и завършва десет дни по-късно с капитулацията на британския генерал Джон Бургойн.

Британската кампания има ясна стратегическа цел – контрол над долината на река Хъдсън и прекъсване на връзката между Нова Англия и останалите американски колонии. Бургойн повежда армията си на юг от Канада към Олбани, но очакваното съединяване с други британски сили не се осъществява. Армията на генерал Уилям Хау се насочва към Филаделфия, а подкреплението от Ню Йорк пристига твърде късно.

Две сражения решават кампанията

При Фрийманс Фарм американските войници под командването на генерал Хорацио Гейтс спират настъплението на Бургойн, макар британците да запазват позициите си на бойното поле. Загубите и изчерпването на запасите обаче принуждават британския командир да прекрати движението към Олбани и да изчака подкрепа.

На 7 октомври Бургойн изпраща част от армията си да разузнае американския ляв фланг и да търси по-добра позиция за атака. Американците откриват движението и преминават в настъпление. В сражението участват и части, свързвани с Бенедикт Арнолд, който е тежко ранен в крака. Британците са отблъснати и се оттеглят към Саратога.

Според Националната паркова служба на САЩ след битката британската армия се оказва практически обкръжена. Недостигът на храна, невъзможността за отстъпление и липсата на навременна помощ оставят Бургойн без реална възможност да продължи кампанията.

Капитулацията на Бургойн

На 17 октомври 1777 г. близо 6000 британски и германски войници полагат оръжие пред армията на Гейтс. Бургойн предава командването си, а споразумението е оформено като конвенция, а не като безусловна капитулация. Това е първият случай, в който британска армия се предава на противник в хода на война.

„Без съмнение американците не биха могли да спечелят войната без великата си победа при Саратога“, казва историкът Уилард Стърн Рандал.

Победата има значение далеч отвъд бойното поле. Новината убеждава Франция, че американските колонии могат да се противопоставят успешно на Великобритания. На 6 февруари 1778 г. Париж сключва договор за съюз и договор за търговия с американците, а френската военна и морска подкрепа по-късно се оказва важна за победата при Йорктаун.

Затова Саратога често е определяна като повратната точка на Американската война за независимост. Британците все още разполагат със значителни сили, но след капитулацията на Бургойн конфликтът се превръща от колониално въстание в международна война.

Източници: history.com