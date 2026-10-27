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Dolce & Gabbana наема офис за 21 000 кв. фута в Ню Йорк

Dolce & Gabbana наема офис за 21 000 кв. фута в Ню Йорк

27 Октомври, 2026 12:21 291 0

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  • офиси в ню йорк-
  • манхатън-
  • търговски наеми

Италианската модна компания премества централата си в Манхатън, като остава срещу досегашния си офис. Наемът е дългосрочен, но срокът на договора не е обявен

Dolce & Gabbana наема офис за 21 000 кв. фута в Ню Йорк - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Dolce & Gabbana премества централата си в Ню Йорк в офис сградата 551 Fifth Avenue в Манхатън. Италианската модна компания наема около 1951 кв. м площи и ще заеме целия девети етаж на имота, съобщи собственикът Feil Organization.

Новият адрес е непосредствено срещу досегашната централа на Dolce & Gabbana на 546 Fifth Avenue. Договорът е определен като дългосрочен, но конкретният му срок не е обявен. Според информацията, цитирана от Commercial Observer, посочената офертна наемна цена е приблизително 700 USD на кв. м.

Feil: Сградата привлича различни компании

„Нашата визия за 551 Fifth Avenue беше насочена към създаването на работни пространства, които да привличат широк кръг водещи компании“, заяви Андрю Винър, ръководител на търговския лизинг във Feil Organization. По думите му присъствието на Dolce & Gabbana, след настаняването на National Women’s Soccer League, показва развитието на сградата и интереса към местоположението ѝ в централната част на Манхатън.

Винър е представлявал наемодателя заедно с Тим Парланте и Кевин Дрискол. От страна на Dolce & Gabbana по сделката са работили Луис Д’Авандзо, Оуен Коорбуш и Джон Фицсимънс от Cushman & Wakefield.

Още един голям наемател в сградата

551 Fifth Avenue се намира на ъгъла на Fifth Avenue и 45th Street, на три пресечки северно от Нюйоркската обществена библиотека. Имотът е с обща площ от около 39 990 кв. м.

През май 2026 г. National Women’s Soccer League подписа договор за около 1951 кв. м и цял етаж в сградата. Сред останалите наематели са финансовата и корпоративна адвокатска кантора Sadis & Goldberg и бизнес адвокатската кантора Valla Morrison & Schachne.

Feil Organization не е съобщила кога Dolce & Gabbana ще се премести в новите помещения. Cushman & Wakefield не е предоставила незабавен коментар по сделката.

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