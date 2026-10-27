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Силвена Роу продаде родовата къща в Хисаря след семеен спор
  Тема: Известни личности

Силвена Роу продаде родовата къща в Хисаря след семеен спор

27 Октомври, 2026 10:42 540 3

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Кулинарката разкри, че семейният имот е бил свързан със спомените на няколко поколения

Силвена Роу продаде родовата къща в Хисаря след семеен спор - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Силвена Роу се е разделила с родовата си къща в Хисаря след спор между роднини. За кулинарката и майка ѝ имотът не е бил просто семейно жилище, а място, свързано с историята на няколко поколения.

Къщата е построена от прабабата и прадядото на Силвена Роу. В нея майка ѝ е прекарала детството си, а самата кулинарка пази много от първите си спомени от дома в Хисаря. Именно това е направило раздялата с имота особено болезнена за двете.

„Краят на една ера“

Силвена Роу не е разкрила подробности за конфликта с роднините си. Тя е казала единствено, че семейството се е разделило заради спорове и в крайна сметка къщата е била продадена.

„Да, това е краят на една ера. Майка ми плаче. И моите сълзи напират също“.

По думите ѝ най-голямата загуба не е самата сделка, а разпадането на отношенията между близките. Силвена Роу е подчертавала, че един дом трябва да обединява, а не да разделя, и е определила случилото се като пример за това как човешката алчност може да се окаже по-силна от паметта.

Кулинарката е свързала къщата не само със своето детство, но и с живота на майка си. Затова продажбата е сложила край на място, което е съхранявало семейни спомени и е свързвало различни поколения от рода.

Силвена Роу има четири внучета

На фона на тежката раздяла с имота Силвена Роу продължава да определя семейството си като най-голямата си лична награда. Тя има съпруг, двама синове и четири внучета.

Синовете ѝ Алън и Александър са избрали различни професионални пътища. Алън работи в компания, която развива глобални екопроекти, а Александър е инвеститор в Англия.

Първата внучка на Силвена Роу се е родила през 2020 г., а две години по-късно семейството се е увеличило с още едно момиче – Сенара. В началото на 2026 г. кулинарката е посрещнала и близнаците Оскар и Харисън.

Източник: hotarena.net


Пловдив / България
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