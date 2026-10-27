Силвена Роу продаде родовата къща в Хисаря след семеен спор

Силвена Роу се е разделила с родовата си къща в Хисаря след спор между роднини. За кулинарката и майка ѝ имотът не е бил просто семейно жилище, а място, свързано с историята на няколко поколения.
Къщата е построена от прабабата и прадядото на Силвена Роу. В нея майка ѝ е прекарала детството си, а самата кулинарка пази много от първите си спомени от дома в Хисаря. Именно това е направило раздялата с имота особено болезнена за двете.
„Краят на една ера“
Силвена Роу не е разкрила подробности за конфликта с роднините си. Тя е казала единствено, че семейството се е разделило заради спорове и в крайна сметка къщата е била продадена.
По думите ѝ най-голямата загуба не е самата сделка, а разпадането на отношенията между близките. Силвена Роу е подчертавала, че един дом трябва да обединява, а не да разделя, и е определила случилото се като пример за това как човешката алчност може да се окаже по-силна от паметта.
Кулинарката е свързала къщата не само със своето детство, но и с живота на майка си. Затова продажбата е сложила край на място, което е съхранявало семейни спомени и е свързвало различни поколения от рода.
Силвена Роу има четири внучета
На фона на тежката раздяла с имота Силвена Роу продължава да определя семейството си като най-голямата си лична награда. Тя има съпруг, двама синове и четири внучета.
Синовете ѝ Алън и Александър са избрали различни професионални пътища. Алън работи в компания, която развива глобални екопроекти, а Александър е инвеститор в Англия.
Първата внучка на Силвена Роу се е родила през 2020 г., а две години по-късно семейството се е увеличило с още едно момиче – Сенара. В началото на 2026 г. кулинарката е посрещнала и близнаците Оскар и Харисън.
Източник: hotarena.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офффф
Може би 94-95 година
Коментиран от #3
10:47 27.10.2026
2 ПОМАКИНЯТА Е ХИТРА
10:47 27.10.2026
3 Серозна работа
До коментар #1 от "Офффф":на пластичен хирург и фотошоп...
10:52 27.10.2026