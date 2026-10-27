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Рецепта на деня: Бишкотени орехови сладки без печене
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Бишкотени орехови сладки без печене

27 Октомври, 2026 10:05 481 1

  • бишкотени сладки-
  • орехови сладки-
  • десерт без печене-
  • маслен крем-
  • ретро рецепти

Меките бишкоти се слепват с пухкав маслен крем и се покриват с фино смлени орехи

Рецепта на деня: Бишкотени орехови сладки без печене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • меки бишкоти - 200 г
  • масло - 150 г
  • жълтък - 1 бр.
  • пудра захар - 6 с.л.
  • ванилия - 1 бр.
  • орехи - 200 г

Начин на приготвяне:

Маслото се поставя в малка метална купичка и се загрява на най-ниската степен за около 2-3 минути. То трябва само да омекне, а не да се разтопи напълно. След това се прехвърля в дълбока купа, към него се добавя жълтъкът, а после и смесените пудра захар и ванилия.

Съставките се разбиват с миксер до гладка, пухкава и хомогенна смес. Масленият крем се поставя в хладилник за 20 минути, за да се охлади и леко да се стегне. През това време орехите се смилат много ситно с чопър или ръчна мелачка.

След охлаждането едно парченце бишкота се намазва от плоската страна с крем. Върху него се поставя второ парченце, а така оформената хапка се покрива с маслената смес от всички страни. Накрая се овалва обилно в смлените орехи.

Готовите бишкотени орехови сладки се подреждат в чиния и се оставят за още 30 минути в хладилник. Поднасят се охладени.

Посоченото време за приготвяне е 43 минути, като в него са включени около 40 минути работа и 3 минути загряване на маслото. Допълнителното време за стягане е 50 минути, а рецептата е предвидена за 8 порции.

Източник: gotvach.bg


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