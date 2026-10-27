Рецепта на деня: Бишкотени орехови сладки без печене

Необходими продукти:

меки бишкоти - 200 г

масло - 150 г

жълтък - 1 бр.

пудра захар - 6 с.л.

ванилия - 1 бр.

орехи - 200 г

Начин на приготвяне:

Маслото се поставя в малка метална купичка и се загрява на най-ниската степен за около 2-3 минути. То трябва само да омекне, а не да се разтопи напълно. След това се прехвърля в дълбока купа, към него се добавя жълтъкът, а после и смесените пудра захар и ванилия.

Съставките се разбиват с миксер до гладка, пухкава и хомогенна смес. Масленият крем се поставя в хладилник за 20 минути, за да се охлади и леко да се стегне. През това време орехите се смилат много ситно с чопър или ръчна мелачка.

След охлаждането едно парченце бишкота се намазва от плоската страна с крем. Върху него се поставя второ парченце, а така оформената хапка се покрива с маслената смес от всички страни. Накрая се овалва обилно в смлените орехи.

Готовите бишкотени орехови сладки се подреждат в чиния и се оставят за още 30 минути в хладилник. Поднасят се охладени.

Посоченото време за приготвяне е 43 минути, като в него са включени около 40 минути работа и 3 минути загряване на маслото. Допълнителното време за стягане е 50 минути, а рецептата е предвидена за 8 порции.

Източник: gotvach.bg