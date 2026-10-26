JAECOO 8 SHS-P дебютира в България. Eто колко струва

JAECOO 8 SHS-P дебютира предпремиерно в България по време на Asia Motor Show в София. Седемместният SUV със задвижване на всички колела вече може да бъде поръчан чрез дилърската мрежа на OMODA & JAECOO на цена от 50 990 евро, а доставките към клиентите се очаква да започнат в началото на 2027 година.

Задвижващата система SHS включва 1,5-литров бензинов турбодвигател с директно впръскване, хибридна трансмисия 3DHT, батерия с капацитет 34,5 kWh и електромотор, който задвижва задния мост. Системната мощност е 315 kW, или 428 к.с., а въртящият момент достига 580 Nm. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 5,8 секунди. По данни на производителя електрическият пробег надхвърля 134 километра по WLTP, докато комбинираният пробег е над 1000 километра. Батерията поддържа DC зареждане с мощност до 70 kW, като зареждането от 30% до 80% отнема приблизително 25 минути. Максималната мощност при AC зареждане е 6,6 kW.

JAECOO 8 SHS-P разполага и с функцията Vehicle-to-Load, която позволява подаване на електроенергия към външни уреди с мощност до 6,6 kW. Сред възможните приложения са осветление, кафе машина, инструменти и къмпинг оборудване. Системата за задвижване на всички колела включва блокировка на задния диференциал, векторно разпределение на въртящия момент и шест режима на шофиране.

Интериорът предлага кожена тапицерия, велурен таван и предни седалки с електрическо регулиране, отопление, вентилация и масаж. При сгъване на задните седалки багажното пространство достига 2021 литра. Сред оборудването са два 12,3-инчови дисплея, AR head-up дисплей, безжични Apple CarPlay и Android Auto, 50-ватово охлаждащо безжично зарядно устройство, панорамен покрив и аудиосистема Sony с 14 високоговорителя. Камерната система осигурява видимост на 540 градуса около и под автомобила.