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JAECOO 8 SHS-P дебютира в България. Eто колко струва

JAECOO 8 SHS-P дебютира в България. Eто колко струва

26 Октомври, 2026 16:50 756 7

  • jaecoo 8 shs-p-
  • omoda jaecoo-
  • плъгин хибрид-
  • asia motor show-
  • автомобили

Седемместният плъг-ин хибриден SUV предлага 428 к.с., задвижване 4х4 и електрически пробег над 134 километра по WLTP

JAECOO 8 SHS-P дебютира в България. Eто колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

JAECOO 8 SHS-P дебютира предпремиерно в България по време на Asia Motor Show в София. Седемместният SUV със задвижване на всички колела вече може да бъде поръчан чрез дилърската мрежа на OMODA & JAECOO на цена от 50 990 евро, а доставките към клиентите се очаква да започнат в началото на 2027 година.

Задвижващата система SHS включва 1,5-литров бензинов турбодвигател с директно впръскване, хибридна трансмисия 3DHT, батерия с капацитет 34,5 kWh и електромотор, който задвижва задния мост. Системната мощност е 315 kW, или 428 к.с., а въртящият момент достига 580 Nm. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 5,8 секунди. По данни на производителя електрическият пробег надхвърля 134 километра по WLTP, докато комбинираният пробег е над 1000 километра. Батерията поддържа DC зареждане с мощност до 70 kW, като зареждането от 30% до 80% отнема приблизително 25 минути. Максималната мощност при AC зареждане е 6,6 kW.

JAECOO 8 SHS-P дебютира в България. Eто колко струва

JAECOO 8 SHS-P разполага и с функцията Vehicle-to-Load, която позволява подаване на електроенергия към външни уреди с мощност до 6,6 kW. Сред възможните приложения са осветление, кафе машина, инструменти и къмпинг оборудване. Системата за задвижване на всички колела включва блокировка на задния диференциал, векторно разпределение на въртящия момент и шест режима на шофиране.

Интериорът предлага кожена тапицерия, велурен таван и предни седалки с електрическо регулиране, отопление, вентилация и масаж. При сгъване на задните седалки багажното пространство достига 2021 литра. Сред оборудването са два 12,3-инчови дисплея, AR head-up дисплей, безжични Apple CarPlay и Android Auto, 50-ватово охлаждащо безжично зарядно устройство, панорамен покрив и аудиосистема Sony с 14 високоговорителя. Камерната система осигурява видимост на 540 градуса около и под автомобила.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първи боби турбото

    4 1 Отговор
    баклюк

    17:00 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 боби турбото

    0 0 Отговор
    само дизел

    17:01 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За 35.000 евро гроша

    0 0 Отговор
    ..каква само Дачия се купува... :-)))))

    17:12 26.10.2026

  • 6 ОФФФ

    2 1 Отговор
    Яко мита за китайските кошници!

    17:13 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.