Ноа Уайли е „Най-секси мъж на годината“ за 2026 г. на сп. People (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ноа Уайли е избран за „Най-секси мъж на годината“ за 2026 г. от списание People. 55-годишният актьор, познат от „Спешно отделение“ и „The Pitt“, признава, че първата му реакция е била недоверие. „Мислех, че е шега“, казва той в интервюто за изданието.

Уайли разказва, че съпругата му Сара го е убедила да приеме отличието сериозно. Според актьора тя смята, че качествата му като човек, баща и съпруг заслужават да бъдат поставени в центъра на вниманието. Двамата имат 11-годишна дъщеря, а Уайли има още две деца от предишен брак.

От д-р Картър до д-р Роби

Актьорът стана известен с ролята на д-р Джон Картър в медицинската драма „Спешно отделение“, в която участва в продължение на повече от десетилетие. През 90-те години той и колегите му Джордж Клуни, Ерик Ла Сал и Антъни Едуардс се появяват на корицата на специален брой на People, посветен на „Сексапилните мъже от „Спешно отделение“.

Днес Уайли играе д-р Майкъл „Роби“ Робинавич в медицинския сериал „Спешни случаи в Питсбърг“. Ролята му донесе две поредни награди „Еми“ за главна мъжка роля, а самият сериал спечели отличието за най-добър драматичен сериал през 2025 и 2026 г.

Успехът на „Спешни случаи в Питсбърг“ доведе и до подновяването му за трети сезон. HBO Max обяви решението през януари 2026 г., а новите епизоди се очакват през януари 2027 г.

Миенето на чинии като „терапия“

В разговора с People Уайли говори не само за кариерата си, но и за живота у дома. Той описва себе си като човек, който обича да приготвя закуска за съпругата си и дъщеря си, да се разхожда с кучетата си и да чете. „Миенето на чинии е моята територия“, казва актьорът и препоръчва на повече мъже да се занимават с това, защото според него е успокояващо.

Ноа Уайли определя хумора като един от ключовете към щастливия брак. Изборът му за титлата идва в момент, когато кариерата му отново е в центъра на вниманието, повече от 30 години след появата му като младия д-р Картър. За разлика от Клуни, който е носител на отличието два пъти, Уайли получава признанието за първи път.