Задържаха водача от катастрофата с четири жертви край Ясен

20-годишният шофьор, участвал в катастрофата с четирима загинали край плевенското село Ясен, е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Плевен.

Инцидентът е станал на 8 октомври на пътя между Плевен и Ясен. Водачът е бил в болница за продължително лечение заради травмите, получени при сблъсъка. Обвинението му е повдигнато след изписването му от лечебното заведение.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият е управлявал автомобила с несъобразена скорост, изгубил е контрол, напуснал е своето платно и е навлязъл в насрещното движение. При катастрофата по непредпазливост са загинали четирима души.

От прокуратурата посочват: „Случаят е определен като особено тежък.“ За това престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор.

Задържането за 72 часа е разпоредено, за да бъде осигурено явяването на обвиняемия пред съда. Окръжната прокуратура в Плевен предстои да внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава. Все още не са изготвени назначените медицински и автотехнически експертизи, които трябва да изяснят причините и обстоятелствата около катастрофата. До приключването им твърденията за механизма на инцидента остават предмет на доказване.