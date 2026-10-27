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DARA започва нова ера в кариерата си с Bad Idea, след като изтри всичко (ВИДЕО)

DARA започва нова ера в кариерата си с Bad Idea, след като изтри всичко (ВИДЕО)

27 Октомври, 2026 12:01 903 8

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  • bad idea

Победителката от "Евровизия 2026" пуска нова песен "Bad Idea" този петък

DARA започва нова ера в кариерата си с Bad Idea, след като изтри всичко (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

DARA разкри какво стои зад изтриването на публикациите от профила ѝ в Instagram. Певицата поставя начало на нов период в кариерата си, а първата стъпка е сингълът „Bad Idea“, който излиза в петък, 30 октомври.

Новината идва с кратко видео и лично послание от изпълнителката, която определя последните месеци след участието си на „Евровизия“ като изключително динамични.

„Беше истинска лудост след „Евровизия“. Всичко се случва толкова бързо, че почти нямах момент да осмисля случващото се“, признава DARA. Тя обаче подчертава, че преживяното досега е само началото.

Певицата разкрива, че през този период е работила усилено върху това, което нарича „нова глава“ и „нова ера“ в кариерата си. Засега не съобщава дали „Bad Idea“ ще бъде самостоятелен сингъл или част от по-голям музикален проект, но думите ѝ подсказват, че след песента ще последват още новини.

DARA очертава и идеята зад следващия си творчески период. По думите ѝ музиката ѝ има мисия да обединява хората и да носи любов, надежда и вяра в един по-добър свят.

Специално послание тя отправя към хората, които се чувстват неразбрани или трудно намират мястото си. „Тук съм за хората, които не се вписват в определена рамка. Ако преминавате през труден период или все още не сте открили увереността си, ви приемам с отворени обятия“, заявява певицата.

Така изчистването на Instagram профила ѝ се оказва част от прехода към следващата фаза в кариерата ѝ. Първият конкретен знак за нея вече има име и дата: „Bad Idea“ излиза на 30 октомври.

„Това е само началото“, обещава DARA.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    3 6 Отговор
    Даша да се преориентира към руската екстрада, ако не иска да извива турски маанета. Тези английски дивотии, вероятно няма и да ги дочакаме догодина у Бургас.

    Коментиран от #2

    12:03 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    5 3 Отговор
    Някой да ми каже за една известна песен на Дара.Изключвам виковете и крясъци на бангаранга

    12:21 27.10.2026

  • 4 Изтрила ги е

    2 0 Отговор
    За да можете да хейтите на чисто.

    12:23 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Рускио

    2 2 Отговор
    Daра: На околовръстното вадя повече кинти от колкото от тъпата Е.....визия

    12:27 27.10.2026

  • 7 Прям

    1 0 Отговор
    Кариера - когато не произвежда нищо полезно и необходимо за обикновените хора. Единствено - забавление за " елита ".

    12:28 27.10.2026

  • 8 Боли Мекуру

    0 0 Отговор
    Да, да, да

    12:35 27.10.2026