DARA започва нова ера в кариерата си с Bad Idea, след като изтри всичко (ВИДЕО)

DARA разкри какво стои зад изтриването на публикациите от профила ѝ в Instagram. Певицата поставя начало на нов период в кариерата си, а първата стъпка е сингълът „Bad Idea“, който излиза в петък, 30 октомври.

Новината идва с кратко видео и лично послание от изпълнителката, която определя последните месеци след участието си на „Евровизия“ като изключително динамични.

„Беше истинска лудост след „Евровизия“. Всичко се случва толкова бързо, че почти нямах момент да осмисля случващото се“, признава DARA. Тя обаче подчертава, че преживяното досега е само началото.

Певицата разкрива, че през този период е работила усилено върху това, което нарича „нова глава“ и „нова ера“ в кариерата си. Засега не съобщава дали „Bad Idea“ ще бъде самостоятелен сингъл или част от по-голям музикален проект, но думите ѝ подсказват, че след песента ще последват още новини.

DARA очертава и идеята зад следващия си творчески период. По думите ѝ музиката ѝ има мисия да обединява хората и да носи любов, надежда и вяра в един по-добър свят.

Специално послание тя отправя към хората, които се чувстват неразбрани или трудно намират мястото си. „Тук съм за хората, които не се вписват в определена рамка. Ако преминавате през труден период или все още не сте открили увереността си, ви приемам с отворени обятия“, заявява певицата.

Така изчистването на Instagram профила ѝ се оказва част от прехода към следващата фаза в кариерата ѝ. Първият конкретен знак за нея вече има име и дата: „Bad Idea“ излиза на 30 октомври.

„Това е само началото“, обещава DARA.