Съдът в Кюстендил гледа делото за екстрадиция на прокурорския син Васил Михайлов

Окръжният съд в Кюстендил провежда поредно заседание по делото за предаването на Васил Михайлов на гръцките власти. Производството е образувано по европейска заповед за арест, издадена във връзка с разследване за шест деяния.

Сред посочените в заповедта случаи са участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Твърденията са част от разследването и не представляват влязла в сила присъда.

На предишното заседание, проведено на 22 октомври, съдът не е продължил процедурата по същество. Причината е, че гръцките власти все още не са изпратили поисканото уточнение дали настояват за временното предаване на Михайлов за изслушване.

Въпросът е свързан с начина, по който би се развило производството, ако гръцката страна поиска той да бъде предаден временно за процесуални действия и след това да се върне в България.

Гръцките власти са дали гаранции, че при осъждане Васил Михайлов ще може да изтърпи наложеното му наказание в България. Срещу него има и две висящи наказателни производства в страната.

Пред съда сега стои въпросът как да продължи процедурата по европейската заповед за арест. Към началото на заседанието няма гаранция, че ще бъде постановено окончателно решение за екстрадицията.