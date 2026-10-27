Съдът в Кюстендил гледа делото за екстрадиция на прокурорския син Васил Михайлов

Окръжният съд в Кюстендил провежда поредно заседание по делото за предаването на Васил Михайлов на гръцките власти. Производството е образувано по европейска заповед за арест, издадена във връзка с разследване за шест деяния.
Сред посочените в заповедта случаи са участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Твърденията са част от разследването и не представляват влязла в сила присъда.
На предишното заседание, проведено на 22 октомври, съдът не е продължил процедурата по същество. Причината е, че гръцките власти все още не са изпратили поисканото уточнение дали настояват за временното предаване на Михайлов за изслушване.
Въпросът е свързан с начина, по който би се развило производството, ако гръцката страна поиска той да бъде предаден временно за процесуални действия и след това да се върне в България.
Гръцките власти са дали гаранции, че при осъждане Васил Михайлов ще може да изтърпи наложеното му наказание в България. Срещу него има и две висящи наказателни производства в страната.
Пред съда сега стои въпросът как да продължи процедурата по европейската заповед за арест. Към началото на заседанието няма гаранция, че ще бъде постановено окончателно решение за екстрадицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Коментиран от #2, #7
08:32 27.10.2026
2 Няма да стане нищо полезно
До коментар #1 от "........–":Докато не се промени състава на всички нива в системата
Факт
08:33 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мирчо
08:34 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Промяната
08:42 27.10.2026
7 Ще има и още
До коментар #1 от "........–":Гаранция че в Гърция дъъъълго ще лежи. Ние обаче вместо да се отървем искаме гаранция от гърците, че ще лежи тук. Как и най-вече колко се лежи тук всички видяхме с убиеца на МЦ.
Явно не желаем да се прави паралел как е там и как е тук....
08:55 27.10.2026
8 Начо
09:08 27.10.2026
9 Пенчо
09:11 27.10.2026