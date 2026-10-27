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Съдът в Кюстендил гледа делото за екстрадиция на прокурорския син Васил Михайлов

Съдът в Кюстендил гледа делото за екстрадиция на прокурорския син Васил Михайлов

27 Октомври, 2026 08:30 895 9

  • васил михайлов-
  • екстрадиция-
  • европейска заповед за арест-
  • окръжен съд кюстендил-
  • гърция

Производството е по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Засега не е ясно дали съдът ще се произнесе окончателно

Съдът в Кюстендил гледа делото за екстрадиция на прокурорския син Васил Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Кюстендил провежда поредно заседание по делото за предаването на Васил Михайлов на гръцките власти. Производството е образувано по европейска заповед за арест, издадена във връзка с разследване за шест деяния.

Сред посочените в заповедта случаи са участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж. Твърденията са част от разследването и не представляват влязла в сила присъда.

На предишното заседание, проведено на 22 октомври, съдът не е продължил процедурата по същество. Причината е, че гръцките власти все още не са изпратили поисканото уточнение дали настояват за временното предаване на Михайлов за изслушване.

Въпросът е свързан с начина, по който би се развило производството, ако гръцката страна поиска той да бъде предаден временно за процесуални действия и след това да се върне в България.

Гръцките власти са дали гаранции, че при осъждане Васил Михайлов ще може да изтърпи наложеното му наказание в България. Срещу него има и две висящи наказателни производства в страната.

Пред съда сега стои въпросът как да продължи процедурата по европейската заповед за арест. Към началото на заседанието няма гаранция, че ще бъде постановено окончателно решение за екстрадицията.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    24 0 Отговор
    Заради това антипатично из/родче още ли ще се харчи народна пара?

    Коментиран от #2, #7

    08:32 27.10.2026

  • 2 Няма да стане нищо полезно

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Докато не се промени състава на всички нива в системата
    Факт

    08:33 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мирчо

    14 0 Отговор
    Пратете го в Гърция да изкара зимата на топло.

    08:34 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Промяната

    9 0 Отговор
    Толкова ли е скъп пентибарбитала?

    08:42 27.10.2026

  • 7 Ще има и още

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Гаранция че в Гърция дъъъълго ще лежи. Ние обаче вместо да се отървем искаме гаранция от гърците, че ще лежи тук. Как и най-вече колко се лежи тук всички видяхме с убиеца на МЦ.
    Явно не желаем да се прави паралел как е там и как е тук....

    08:55 27.10.2026

  • 8 Начо

    5 0 Отговор
    Тук ще се разболее тежко като наркобоса и ще бъде помилван. Видяхме как става

    09:08 27.10.2026

  • 9 Пенчо

    4 0 Отговор
    Правят всичко възможно да го спасят!

    09:11 27.10.2026