Съдията от професионалния кеч на TNA - Total Nonstop Action Wrestling - Майк Ромо, чието истинско име е Майк Романела, е освободен от компанията, след като ръководството е разбрало, че той активно участва във филми за възрастни. Решението е свързано с предполагаемо нарушение на политиката за лично поведение на кеч промоцията.

Романела е бил в Калгари, Канада, за телевизионни записи на TNA, когато е бил изведен от сградата. Според информацията на Fightful до компанията и нейния собственик Anthem Sports & Entertainment са били изпратени имейли с връзки към материали, в които той участва. Част от съдържанието е било създадено още през лятото.

TNA официално съобщи, че Майк Ромо вече няма да работи за компанията и че няма да прави допълнителни коментари по случая. „Майк Ромо вече няма да работи за TNA Wrestling. Няма да бъде направен допълнителен коментар“, се посочва в изявлението на промоцията.

Разликата между изтекли записи и активна работа

Според Fightful източник от TNA е направил разлика между публикувани без съгласие лични записи и активно участие във филми за възрастни. В първия случай Романела не би бил освободен, но продължаващата му работа в индустрията е била определена като нарушение на вътрешните правила.

На съдията е било дадено изходно интервю, на което той е представил своята позиция. Това обаче не е променило решението и раздялата е останала в сила. Романела все още не е направил публично изявление за освобождаването си.

Промяната идва преди планове за 2027 г.

Случаят прекратява кариерата му в TNA в момент, когато компанията е планирала да го използва по-активно през 2027 г. Брандът му Romo Performance е бил спонсор на програми на TNA през втората половина на 2026 г.

Освобождаването е поредната промяна в период на преструктуриране за промоцията. През януари TNA започна излъчването на седмичното шоу Thursday Night iMPACT! по AMC Network. Компанията продължава и партньорството си с WWE, което включва обмен на таланти между TNA и програмата NXT.

Източници: dailymail.com, fightful.com, pwinsider.com