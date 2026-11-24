Полша смята, че нарушаването на нейното въздушно пространство от руски безпилотник е било умишлено. Това заяви заместник-министърът на националната отбрана Павел Залевски в ефира на RMF24.

„Трудно е да си представим, че това е било случайно. Приемаме, че е било умишлено действие“, каза Залевски.

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Руският дрон е навлязъл в Полша по време на атака срещу западните области на Украйна. Безпилотникът е засечен в района на Дорогуск в Люблинското воеводство и е останал в полското въздушно пространство за кратко. Според информацията на RMF24 полетът му е бил проследяван от три системи за противовъздушна отбрана.

Военните са следили дрона от началото

Залевски посочи, че обектът е бил наблюдаван още от началото на навлизането му. Полските военни са решили да не откриват огън заради възможни разрушения и жертви сред цивилното население.

„Ако имаше непосредствена заплаха, дронът щеше да бъде унищожен“, заяви заместник-министърът.

По думите му Полша разглежда подобни безпилотници като ударни, но все още няма яснота дали конкретният апарат е бил въоръжен, или е изпълнявал ролята на примамка. Според Залевски дронът е бил оборудван с разузнавателна техника, включително камери.

Полша очаква допълнителна подкрепа от НАТО

„Всичко, което навлиза във въздушното пространство на Полша, разглеждаме като заплаха“, подчерта Павел Залевски.

Вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че Комитетът на Съвета на министрите по въпросите на националната сигурност заседава заради инцидента. В дневния ред са защитата на полското небе, нарушенията на въздушното пространство от руски ракети и дронове и допълнителната подкрепа от НАТО.

Сред обсъжданите мерки е предоставянето на Полша на самолет AWACS за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство. Варшава поставя и въпроса за създаването на постоянна американска военна база в страната.

Инцидентът е станал на фона на руска въздушна атака срещу Украйна, заради която в части от Люблинското воеводство е била обявена тревога. Полските власти не съобщават за пострадали или разрушения на тяхна територия.

Източници: rmf24.pl