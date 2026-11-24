Един от най-редките автомобили на Mercedes-Benz ще бъде предложен на публичен търг за първи път. C 111-II с вътрешен номер Wagen 33 ще бъде продаден от RM Sotheby's на 3 февруари 2027 година в Les Salles du Carrousel в Лувъра, Париж. Оценката му надхвърля 25 милиона евро, или 27,5 милиона долара.

Автомобилът е един от само 17-те произведени екземпляра от експерименталната серия C 111. До днес са оцелели 13 коли, като всички са били съхранявани в колекцията на Mercedes-Benz. Именно Wagen 33 е първият, който германската компания допуска до публична продажба. C 111 е представен през 1969 година на автомобилното изложение във Франкфурт като футуристична интерпретация на Mercedes-Benz 300 SL. Дизайнът на Бруно Сако се отличава с клиновидна каросерия, врати тип „крила на чайка“ и ярък оранжев цвят.

Wagen 33 е версия C 111-II, произведена през 1970 година. Тя използва четирироторен ванкелов двигател M 950 с мощност 350 конски сили, петстепенна механична трансмисия ZF и задно задвижване. Максималната скорост достига 300 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,8 секунди. Към момента на продажбата автомобилът е изминал 24 766 километра. RM Sotheby's го описва като „непостижимото, което вече става достижимо“.

Mercedes-Benz разглежда възможността моделът да бъде произвеждан за клиенти, но през ноември 1971 година се отказва от плановете. Според RM Sotheby's автомобилът не би отговорил на 38 настоящи или предстоящи регулаторни изисквания на САЩ. Сред проблемите са правилата за разхода на гориво, ограниченията за емисиите и бъдещите стандарти за безопасност при удар.

Ванкеловият двигател е бил компактен и мощен, но е изисквал значителна доработка, за да покрие американските изисквания. Използването на конвенционален двигател също не е било лесно решение, тъй като би наложило цялостно преработване на автомобила.

Wagen 33 е използван за изпитания на горивните резервоари, ванкеловия двигател и температурата в багажното отделение. При един от тестовете инженерът Рудолф Улeнхаут поставя парче масло в багажника, за да провери дали то ще се разтопи по време на движение.

Автомобилът е бил управляван и от диригента Херберт фон Караян, а през 1972 година е представен в първия германски брой на списание Playboy. От 2006 до 2024 година Wagen 33 е част от експозиция в музея на Mercedes-Benz в Щутгарт. През 2024 година Mercedes-Benz Classic го връща в работно състояние след повече от две десетилетия и го показва на конкурса Pebble Beach. На търга в Париж интернет наддаване за този лот няма да бъде разрешено. Купувачът ще придобие автомобил, който досега не е бил достъпен за частен колекционер, а Mercedes-Benz се е ангажирал да не предлага друг C 111 за продажба най-малко 25 години.