Маркус Гиздол отговори с любопитен въпрос на поредното питане за Джеймс Ето’о след равенството 3:3 на ЦСКА с Ботев (Пловдив). Камерунецът отново не започна като титуляр, а се появи в игра едва в добавеното време.

„Това е четвърта или пета седмица, в която ми задавате въпроси за Джеймс Ето’о. Разполагам с много силни футболисти. Връщам ви към мача с Левски. Смятате ли, че той можеше да се справи по-добре спрямо тези, които започнаха срещата?“, заяви Гиздол след двубоя.

Германският треньор допълни, че в състава му няма значение само кои 11 футболисти започват мача. „Щастлив съм, че разполагам с много силни футболисти. Не само 11, всички са много силни. Всички, които започват или се появяват от пейката, се справят много добре“, каза той.

Ето’о получи кратък шанс срещу Ботев

ЦСКА изоставаше с 0:2 на почивката в Пловдив, но направи обрат до 3:2 през второто полувреме. Ботев обаче изравни в 82-рата минута и двата отбора си поделиха точките.

Джеймс Ето’о влезе в 90-ата минута, когато замени Йоанис Питас. Така полузащитникът получи само няколко минути в мача, след като и в предишния двубой срещу Левски не започна сред титулярите.

„Понякога трябва да изчакаш своя момент и да се представиш добре, когато той дойде“, коментира Гиздол.

ЦСКА се готви за европейски мач

След равенството с Ботев ЦСКА насочва вниманието си към домакинството на Трабзонспор на 26 ноември. Предстоящият двубой ще бъде следващата възможност за Ето’о да получи по-сериозна роля в плановете на Гиздол.

Източници: sportal.bg, topsport.bg, palmssport.bg