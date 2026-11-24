РБ Лайпциг и Ланс излизат в пряк сблъсък за важни точки в Шампионската лига. Двубоят от петия кръг на основната фаза е на „Ред Бул Арена“ в Лайпциг и започва в 22:00 часа българско време.

Двата състава имат по три точки след първите си четири срещи, но се намират в долната част на класирането. РБ Лайпциг е 29-и с голова разлика 5:11, а Ланс заема 33-ата позиция при 6:16.

Германците търсят втора домакинска победа

РБ Лайпциг започна участието си с тежка загуба с 1:4 от Комо, след което спечели срещу ПСВ Айндховен с 1:0. Последваха поражения с 1:4 от Реал Мадрид и с 2:3 от Манчестър Сити.

Треньорът Мартин Демикелис заяви преди срещата, че натискът върху отбора е реален. „Натискът е налице и ни трябват трите точки“, каза аржентинският специалист. Той предупреди и че Ланс ще търси незабавна реакция след тежкото поражение от Комо.

Демикелис няма да може да разчита на защитника Кастело Лукеба, който е с контузия в коляното.

Ланс пристига след исторически разгром

Френският тим започна с победа с 3:2 над Славия Прага, но след това загуби от Спортинг с 0:2 и от Брюж с 0:3. В последния си мач Ланс беше разбит с 1:9 от Комо.

На треньорския пост вече е Дидие Дигар, който дебютира в първенството с равенство 1:1 срещу Тулуза. Преди гостуването в Германия той определи двубоя като „важен завой“, който може да покаже какви са реалните шансове на отбора да продължи в турнира.

Ланс ще бъде без Михаел Кюизанс, който е болен, както и без Жоанер Чавес. Защитникът не е включен в списъка на УЕФА. В състава се очаква да се завърнат Джонатан Гради и Андрия Булатович.

Френският клуб няма да има подкрепа от свои привърженици на стадиона. УЕФА наложи санкция, включваща забрана за гостуващи фенове за мачовете в Лайпциг и Ливърпул, както и глоба от 80 000 евро.

Какво следва след двубоя

След мача РБ Лайпциг ще гостува на Манчестър Юнайтед на 8 декември. Ланс ще приеме Бодо/Глимт ден по-късно. И двата отбора имат още четири срещи до края на основната фаза, но загубилият в Германия ще усложни сериозно пътя си към елиминациите.

Източници: lemonde.fr, sport365.fr, sports.yahoo.com