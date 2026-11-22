Русия е променила тактиката си срещу украинската енергетика и вече насочва ударите си към електрическите мрежи и далекопроводите. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски, който посочи, че целта е Одеса, Одеска област и Днепропетровска област да бъдат откъснати от източниците на енергия.

„Сега руснаците имат тактика за унищожаване на мрежите и далекопроводите. Опитват се да откъснат от източниците на енергия Одеса, Одеска област и нашата Днепропетровска област“, каза Зеленски.

По думите му ситуацията в тези райони е сложна, като са регистрирани значителни прекъсвания на електрозахранването. Президентът съобщи, че в Одеса е възстановена работата на критично важната инфраструктура и се предприемат действия за осигуряване на алтернативно електроснабдяване.

Ремонти в няколко области

Възстановителни дейности се извършват още в Днипро, Каменское, Харковска област и Полтавска област. Зеленски заяви, че за ремонтите са налични необходимото оборудване и ресурси.

„Нашите енергетици са изключително квалифицирани специалисти. Важно е, че те винаги се стремят да възстановят електрозахранването“, каза украинският президент. Той добави, че военните имат конкретни задачи за противодействие на новата тактика.

Зеленски е изслушал доклади на министъра на енергетиката, министъра на вътрешните работи и премиера за ликвидирането на последиците от руските удари.

Военни специалисти може да помагат при ремонтите

На фона на повредите украинското правителство обсъжда привличането на военни инженери и електротехници към възстановителните работи. Премиерът Сергей Корецки съобщи, че по разпореждане на президента е проучена възможността Държавната специална служба по транспорта към Министерството на отбраната да участва в ремонтите.

Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Украйна трябва да определят квалифицирани инженери и електротехници сред военнослужещите, да актуализират списъците и да включат специалистите в резерв на службата по регионален принцип.

Мярката е предвидена като допълнителна помощ при необходимост и цели да ускори възстановяването на енергийните обекти, повредени при ударите.

Източници: unian.net, ru.interfax.com.ua