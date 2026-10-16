Ина на 40: как „Hot“ промени кариерата ѝ

Преди да стане Ина, Елена Александра Апостоляну е момиче от румънското Черноморие, което пее в църковен хор и расте в семейство, близко до музиката. Родена е на 16 октомври 1986 г. в Мангалия и израства в Нептун. Днес румънската певица навършва 40 години, а името ѝ отдавна е свързано с едни от най-разпознаваемите денс хитове от началото на XXI век.

Майка ѝ е певица, а баба ѝ също се занимава с музика. Самата Ина разказва, че музиката е част от живота ѝ още от детството, когато започва да пее и да посещава уроци по вокално майсторство. По-късно учи политически науки в университета „Овидий“ в Констанца. Музикалната кариера не идва веднага. Преди нея Ина работи в офис на компания за недвижими имоти, където мениджърът ѝ я чува да пее и я насърчава да се срещне с продуцентското трио Play & Win.

Песента, която отваря границите

През 2008 г. излиза „Hot“ – песента, която променя посоката на живота ѝ. Парчето е създадено от Play & Win и бързо се превръща в радиохит в Румъния, а след това достига до слушатели в редица европейски държави. Успехът му поставя началото на международна кариера, която не остава ограничена до румънския пазар.

Дебютният албум „Hot“ излиза през 2009 г. и носи още песни, сред които „Love“, „Amazing“, „Déjà Vu“ и „10 Minutes“. Следват „I Am the Club Rocker“ през 2011 г., „Party Never Ends“ през 2013 г. и едноименният „INNA“ през 2015 г. По това време певицата вече е редовно присъствие в европейските класации и концертни афиши.

От „Sun Is Up“ до испанския „YO“

Сред най-популярните песни на Ина са „Sun Is Up“, „Cola Song“ с Джей Балвин, „More Than Friends“ с Деди Янки и „Rock My Body“. Тя работи още с Питбул, Шон Пол и Фло Райда, като постепенно разширява звученето си с латино, хаус и електронни влияния.

През 2019 г. издава „YO“ – албум, записан изцяло на испански език. Той показва различна страна от артистичния ѝ образ и насочва вниманието ѝ към испаноезичната публика. Следват „Heartbreaker“, „Champagne Problems“ и нови сингли, сред които „7 Zile“ и „Echo“.

„Ако музиката не съществуваше в живота ми, не знам какво бих правила“, казва Ина пред испанското радио LOS40 през 2025 г.

Наградите също бележат пътя ѝ. Ина печели отличието за най-добър румънски изпълнител на MTV Europe Music Awards през 2009 и 2010 г., а през 2011 г. получава European Border Breakers Award за международния успех на европейски артист.

През 2026 г. тя продължава да излиза на сцена и да изпълнява както ранните си хитове, така и по-новия си репертоар. Историята на Ина остава свързана с една проста, но необичайна за попмузиката последователност: момиче от малък черноморски град превръща първата си голяма песен в пропуск към световната сцена.

Източници: radioconstanta.ro, gulfnews.com, los40.com