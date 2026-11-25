Когато 13-годишният Андрю Карнеги пристига в САЩ, първата му работа е в памучна фабрика в Пенсилвания. Почти седем десетилетия по-късно той ще бъде запомнен не само като човека, изградил огромно състояние от стомана, но и като един от най-големите филантропи на модерната епоха.

Карнеги е роден на 25 ноември 1835 г. в Дънфърмлин, Шотландия, в семейство на тъкач. През 1848 г. родителите му напускат страната заради кризата в текстилното производство и се установяват в Алегени, близо до Питсбърг. Там младият Андрю започва работа като работник в памучна фабрика, а година по-късно става куриер в телеграфна служба.

Кариерата му се променя, когато през 1853 г. започва работа като телеграфен оператор и секретар на Томас Скот от Pennsylvania Railroad. Постепенно Карнеги се издига до началник на западното подразделение на железницата, инвестира в мостове, петрол и железопътни вагони, а през 1865 г. основава Keystone Bridge Company.

Стоманата го прави богат

През 1870-те години Карнеги се насочва към стоманодобива. Компанията Carnegie Steel използва нови технологии и мащабно производство, за да се превърне в доминираща сила в американската индустрия. Към края на XIX век производството ѝ надминава това на цялата британска стоманодобивна промишленост.

През 1901 г. Карнеги продава компанията си на финансиста Джей Пи Морган за 480 милиона долара. Сделката става основа за създаването на United States Steel Corporation, а Карнеги се оттегля от бизнеса. Според PBS личният му дял възлиза на около 250 милиона долара.

Наследството му обаче остава противоречиво. Историческият разказ за индустриалеца включва и стачката в Хоумстед през 1892 г., когато конфликтът между работниците и ръководството на стоманодобивния завод прераства в насилие. Карнеги публично защитава правото на работниците да се сдружават, но подкрепя действията на управителя Хенри Фрик срещу стачкуващите.

„Евангелието на богатството“

След продажбата на Carnegie Steel той посвещава голяма част от живота си на дарителство. В есето си „Евангелието на богатството“, публикувано през 1889 г., Карнеги представя богатството като обществена отговорност, а не като лична собственост, която трябва да бъде предадена на наследниците.

„Човекът, който умира толкова богат, умира опозорен.“

Най-видимият резултат от тази философия са библиотеките. Между 1881 и 1917 г. Карнеги и фондацията му финансират изграждането на 2509 обществени библиотеки в англоезичния свят, от които 1681 са в САЩ. Първата е дарена на родния му Дънфърмлин, а достъпът до книги има лично значение за него. Като младеж в Пенсилвания той ползва библиотеката на пенсионирания полковник Джеймс Андерсън, която била отворена за работещи момчета.

Даренията му обхващат още университети, научни институции, музеи и концертни зали. Сред най-известните са „Карнеги Хол“ в Ню Йорк, университетът „Карнеги Мелън“ и Институтът „Карнеги“ за наука. През 1910 г. той създава и Фондацията „Карнеги“ за международен мир.

До смъртта си през 1919 г. Андрю Карнеги е дарил над 350 милиона долара. Сумата представлява почти цялото му състояние и превръща името му в синоним едновременно на индустриалното богатство и на организираната филантропия.

Източници: pbs.org, history.com