Астрономи откриха най-далечния известен квазар – ярко ядро на галактика, захранвано от свръхмасивна черна дупка. Обектът J1504+6252, наречен Дун Аонгаса, се наблюдава такъв, какъвто е бил само 630 милиона години след Големия взрив. Това означава, че светлината му е пътувала около 13,1 милиарда години до Земята.

В центъра на квазара има черна дупка с маса около 360 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Откритието подобрява предишния рекорд за най-далечен квазар с около 40 милиона години и е първото потвърдено наблюдение на квазар с червено отместване над 8.

Откритието започва с малка червена точка

„Този път скокът назад във времето е огромен!“, заяви ръководителят на изследването Жулиен Волф от Европейската южна обсерватория.

Дун Аонгаса е открит в данни от широкото изследване на космическия телескоп „Евклид“, който за около 18 месеца е наблюдавал милиони обекти. Първоначалният сигнал е бил проверен с наземни и космически обсерватории. Телескопите „Кек“, „Лардж Бинокюлар“ и „Хъбъл“ са дали първите потвърждения, а спектроскопичните наблюдения с „Джеймс Уеб“ са установили червеното отместване z = 8,13 и масата на черната дупка.

Квазарите се образуват, когато газ и друга материя се завъртят около черна дупка и се нагреят до излъчване, по-ярко от това на цяла галактика. Именно това ярко излъчване позволява на астрономите да откриват подобни обекти от най-ранните епохи на Вселената.

Черната дупка е израснала твърде рано

Най-големият въпрос е как черна дупка с такава маса е могла да се появи толкова скоро след началото на Вселената. Според екипа наблюденията са съвместими със сценарий, при който огромен газов облак се е срутил директно в черна дупка, вместо тя да започне като малък остатък от звезда.

В момента на наблюдението Дун Аонгаса поглъща материя сравнително бавно. Ако е растяла винаги с тази скорост, тя би трябвало да е започнала като необичайно масивно „семе“, което трудно се обяснява с досегашните модели. Затова изследователите допускат, че в ранния си живот черната дупка е преминала през много по-бързи фази на натрупване на материя.

Резултатите са публикувани в списание Astronomy & Astrophysics. Според учените бъдещи наблюдения с „Евклид“ и „Джеймс Уеб“ могат да открият още по-ранни квазари и да покажат дали директният колапс на газови облаци е достатъчен, за да обясни появата на тези гигантски черни дупки.

Източници: apnews.com