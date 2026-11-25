На снимката Фреди Меркюри не е пред микрофона и не е на сцената с „Куин“. Той държи малкия си племенник Самюел в скута си — рядък семеен кадър, който самият Самюел Булсара публикува в памет на своя чичо.

„Днес е странен ден за нашето семейство. Иска ми се да бях имал повече време с моя чичо, но съм щастлив, че успях да го опозная чрез многото истории, които майка ми и баба ми ми разказваха“, написа той. Цитатът беше публикуван от полската музикална медия CGM.

Самюел е бил малко дете, когато Меркюри умира

Самюел Булсара е син на Кашмира Булсара — по-малката и единствена сестра на Фреди Меркюри. Роден е през 1988 г., а вокалистът на „Куин“ умира на 24 ноември 1991 г., когато племенникът му е бил около тригодишен. Затова личните му спомени за Меркюри са преплетени с разказите на майка му и баба му.

Фотографията показва друга страна от образа на певеца — не световната рок звезда, позната от „Бохемска рапсодия“, „Ние сме шампионите“ и „Някой за обичане“, а близкия човек в семейството. Фреди Меркюри, роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 г., остава вокалистът и един от основните автори на песни на „Куин“.

Племенникът му се включи и във възпоменание в Уембли

В деня на 35-ата годишнина от смъртта на Меркюри Самюел и майка му Кашмира присъстваха на възпоменание край стенопис на певеца в Уембли. Изображението беше осветено със 350 LED свещи. Самюел носеше спортна фланелка „Найки“ от 80-те години, която е принадлежала на неговия чичо. За събитието съобщи британската радиостанция Greatest Hits Radio.

Публикацията със семейната снимка дойде в година, в която бяха отбелязани и 80 години от рождението на Фреди Меркюри. В нея Самюел не говори за концертите, успехите или сценичния образ на музиканта, а за краткото време, което двамата са имали заедно. Именно този личен спомен превърна кадъра в един от най-интимните публични жестове на семейството към паметта на певеца.

Източници: cgm.pl, hellorayo.co.uk