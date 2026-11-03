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Бокаса: митът за канибала и престъпленията на императора ВИДЕО
  Тема: Известни личности

Бокаса: митът за канибала и престъпленията на императора ВИДЕО

3 Ноември, 2026 22:00 729 3

  • жан-бедел бокаса-
  • централноафриканска република-
  • канибализъм-
  • диктатори-
  • история

Три десетилетия след смъртта на бившия монарх слуховете за човешко месо продължават да засенчват доказаните репресии по време на управлението му

Бокаса: митът за канибала и престъпленията на императора ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 3 ноември 1996 г. в Банги умира човекът, който превръща бедната Централноафриканска република в своя лична империя, а собственото си име – в символ на страх, показност и безнаказаност. Жан-Бедел Бокаса е на 75 години и умира от сърдечен удар след години на влошено здраве.

Той идва на власт с преврат на 1 януари 1966 г. и управлява страната до 1979 г. През 1976 г. премахва републиката и обявява Централноафриканска империя. Година по-късно, на 4 декември 1977 г., се коронясва за Бокаса I – церемония, замислена по образец на Наполеон и превърнала се в знак за разточителството на режима му.

Слухът за човешкото месо

Най-зловещата легенда около Бокаса е, че е ял човешка плът. След падането му от власт се разпространяват твърдения, че политически противници са били убивани, а телата им – съхранявани във фризер в една от резиденциите му. На процеса през 1987 г. няколко свидетели говорят за човешки останки, докато бившият министър на вътрешните работи Робер Зана заявява, че извършената проверка не е открила тела.

Слухът се подхранва и от показанията на бивш готвач, който твърди, че е приготвял човешко месо. Тези твърдения никога не са потвърдени с присъда за канибализъм. Самият Бокаса категорично отрича обвинението пред съда:

„Не съм канибал.“

По-късно съдът го оправдава по обвиненията в канибализъм и в набавяне на човешки тела за тази цел.

Престъпленията, които не останаха само слух

Далеч по-добре документирани са репресиите срещу ученици през 1979 г. Протестите започват заради задължителни униформи, произвеждани от компания, свързвана със семейството на Бокаса. Амнести Интернешънъл съобщава, че деца на възраст между 8 и 16 години са били задържани, бити и убивани. Първоначалните сведения говорят за различен брой жертви, но международна комисия, съставена от юристи от пет африкански държави, по-късно заключава, че са загинали около 100 деца и че Бокаса вероятно е участвал в репресията.

Американски дипломатически документи показват, че още през 1979 г. Вашингтон е разглеждал обвиненията като сериозна криза за режима, макар първоначално да е посочвал, че няма независимо потвърждение за всички съобщени убийства. Впоследствие международната комисия приема, че престъпленията са извършени по заповед на Бокаса и при негово почти сигурно участие.

Присъдата и краят

След френски подкрепен преврат през 1979 г. Бокаса бяга в изгнание. Връща се в Централноафриканската република през 1986 г., а процесът му приключва през 1987 г. Съдът го осъжда за заговор за убийство, незаконни арести и задържане на деца и затворници и присвояване на държавни средства. Смъртната присъда е заменена с доживотен затвор, а през 1993 г. той е освободен.

Така най-прочутият слух около Бокаса остава недоказан в съда. Исторически установените репресии обаче са достатъчни, за да обяснят защо три десетилетия след смъртта му името му продължава да се свързва не с короната, а с насилието зад нея.

Източници: washingtonpost.com, latimes.com, upi.com


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  • 1 Пич

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  • 3 Хм....

    2 0 Отговор
    Мяза на един каниЕбал от Банкя
    Да не са братчеди?

    22:17 03.11.2026