Не виждам съглашателство при избора на новите членове на Висшия съдебен съвет, заяви бившият председател на Народното събрание Ива Митева в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV. По думите ѝ гласуването е било „единственото правилно и възможно действие“ на парламентарните групи.

На 20 ноември Народното събрание избра 11 от 21 кандидати за парламентарната квота във ВСС. За всеки кандидат беше необходимо мнозинство от 160 гласа. Митева определи постигнатото мнозинство като причина изборът да стане възможен след дълъг период, в който съставът на съвета не беше обновен.

„Не смятам, че органът е политизиран“

„Не смятам, че органът е политизиран. Още повече че двете политически имена – на господин Пандов и на госпожа Рангелова – отпаднаха“, каза Митева. Тя определи избраните кандидати като хора с високи професионални и нравствени качества и заяви, че новият ВСС „доста се различава“ от предишните.

Според нея ГЕРБ и ДПС са подкрепили почти всички кандидатури, като разминаването е било само при две имена. „Така че смятам, че тук не може да се говори за нова сглобка. По-скоро може да се говори за наистина разумно решение и прецедентен риск“, заяви Митева.

Надежда за реформаторски състав

Митева каза, че не трябва да се правят предварителни заключения за избраните членове на съвета. Тя коментира и определението „лъжичка катран“, използвано от Лена Бориславова за част от новия състав.

„От тези, които познавам – не я виждам тази лъжичка катран. Но аз не познавам всички членове, които бяха избрани във Висшия съдебен съвет. Затова нека да не се спекулира с колегите и имената. Нека всички да имат равен старт“, каза Ива Митева.

Бившият председател на парламента заяви, че се надява ВСС да бъде реформаторски, но предупреди, че окончателната оценка ще зависи от действията му. „По тях ще разберем дали ще отстоят своята независимост, почтеност и репутация“, посочи тя.

Митева допълни, че ако изборът не беше проведен, критиките към парламентарните групи щяха да бъдат още по-силни. Тя призова новоизбраните членове да действат според съвестта и вътрешното си убеждение.