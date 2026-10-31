Vanilla Ice навършва 59: хитът, който промени рапа

Преди да стане едно от най-разпознаваемите лица на рапа през 90-те, Робърт Матю Ван Уинкъл прекарва детството си между Далас, Южна Флорида и Тексас. Роден е на 31 октомври 1967 г. – уточнение, което е важно, тъй като в някои биографични справки се среща и 1968 г. На 31 октомври 2026 г. Vanilla Ice навършва 59 години, потвърждава Асошиейтед прес в списъка си с рождените дни за седмицата.

Като дете Ван Уинкъл се увлича по мотокроса, а в юношеските си години започва да танцува брейк. Именно чрез танците попада в клубната сцена на Далас, където привлича вниманието на мениджъра Томи Куон. Там се оформя и сценичният образ на Vanilla Ice – артист с руса коса, ярки дрехи и стил, насочен към широката публика.

„Ice Ice Baby“ го изстрелва до върха

Първият му албум, Hooked, излиза през 1989 г. от независимия лейбъл Ichiban Records. В него е включена песента „Ice Ice Baby“, която първоначално остава в сянката на „Play That Funky Music“. След като радиостанции започват да пускат „Ice Ice Baby“, интересът към изпълнителя рязко нараства.

Новата версия на албума, To the Extreme, излиза през 1990 г. и превръща Vanilla Ice в международна звезда. „Ice Ice Baby“ достига първо място в Billboard Hot 100 и е първата хип-хоп песен, оглавила тази класация. Парчето използва басов мотив от „Under Pressure“ на Queen и Дейвид Боуи, а успехът му помага на рапа да достигне до публика, която дотогава рядко слуша жанра.

To the Extreme прекарва 16 седмици на върха на Billboard 200 и продава повече от 7 милиона копия. През 1991 г. Vanilla Ice получава номинация за награда „Грами“ за най-добро солово рап изпълнение, но отличието отива при МС Хамър за „U Can't Touch This“.

Краткият път от музиката към телевизията

На върха на популярността си Vanilla Ice се появява във филма „Костенурките нинджа 2: Тайната на муза“, където изпълнява „Ninja Rap“. През същата година играе главната роля в Cool as Ice, но филмът се представя слабо в кината и не успява да повтори успеха на музикалния му дебют.

След отлива на интереса към попрапа от началото на 90-те Ван Уинкъл продължава да записва и да изнася концерти, но постепенно се насочва и към телевизията и недвижимите имоти. От 2010 до 2019 г. води предаването The Vanilla Ice Project, в което ремонтира и преобразява жилища.

В интервю за CBS News той описва възходите и спадовете в живота си с думите: „Когато всичко е лошо и те връхлита наведнъж, слънцето отново изгрява.“ Десетилетия след най-големия му хит името Vanilla Ice остава свързано с песента, която за първи път извежда хип-хоп сингъл до върха на Billboard Hot 100.

Източници: biography.com, cbsnews.com, apnews.com