Нов видеоклип на Преслава, заснето в Подземния минен музей в Перник, предизвика остра реакция в социалните мрежи. Повод за недоволството са кадри от историческите минни галерии и сексуалните внушения, които според критиците присъстват във видеоклипа.
Ивелина Цонева поиска певицата публично да се извини и да свали видеото. „Място на памет и трагедия или терен за провокация?“, попита тя в публикация във Facebook.
Според Цонева изборът на локация е проява на неуважение към труда и съдбата на поколения български миньори. „Когато се разхождаш из галериите, където поколения българи са оставили здравето и живота си под земята, за да има светлина и топлина в домовете ни, последното нещо, което човек очаква да види, е поругаване на паметта им в името на поредната евтина провокация и гледания“, написа тя.
Подземният минен музей е разположен в две запазени галерии на първия подземен рудник в Перник, известен като „Старите рудници“. Първият рудник е открит през 1891 г., а добивът там продължава до 1966 г. Музеят отваря врати през 1986 г.
Галериите са с обща дължина около 630 метра, а експозицията проследява развитието на въгледобива и използваната техника. Мястото е свързано с историята на Перник като минен град и с труда на хората, работили под земята.
„Тези галерии са свидетели на невиждан героизъм, но и на огромна човешка болка“, заяви Цонева. Тя допълни, че превръщането на старите рудници в музей има за цел да съхрани паметта за миньорския труд и саможертвата, а не да служи като декор за провокации.
Към момента няма публична реакция от страна на Преслава.
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