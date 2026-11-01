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Елисавета Фьодоровна: от царския двор до шахтата край Алапаевск
  Тема: Известни личности

Елисавета Фьодоровна: от царския двор до шахтата край Алапаевск

1 Ноември, 2026 18:30 931 8

  • елисавета фьодоровна-
  • руската императорска фамилия-
  • марфо-мариинска обител-
  • алapaевск-
  • руска революция

Родената в Германия принцеса става руска велика княгиня, основава обител за бедни и завършва живота си в една от най-жестоките трагедии на революцията

Елисавета Фьодоровна: от царския двор до шахтата край Алапаевск - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В детството си Ела познава и двореца, и загубата. Родена е на 1 ноември 1864 г. в Дармщат като Елизабет Александра Луиза Алиса, дъщеря на великия херцог Лудвиг IV и британската принцеса Алиса. Тя е внучка на кралица Виктория и по-голяма сестра на бъдещата руска императрица Александра Фьодоровна. След смъртта на майка си от дифтерия през 1878 г. Ела е възпитавана известно време в Англия под грижите на баба си.

През 1884 г. се омъжва за великия княз Сергей Александрович, брат на император Александър III. Двамата се установяват в Русия, а през 1891 г. Елисавета приема православието. Решението е лично, а не продиктувано от законова необходимост. В писмо до баща си тя обяснява: „Само в тази религия мога да намеря онази истинска и силна вяра в Бога, която човек трябва да има, за да бъде добър християнин.“

Убийството, което променя живота ѝ

Сергей Александрович е назначен за московски генерал-губернатор, а съпругата му постепенно се превръща в една от най-видимите фигури на благотворителността в града. На 4 февруари 1905 г. той е убит с бомба, хвърлена от революционера Иван Каляев.

Трагедията променя напълно живота на Елисавета. Тя посещава задържания Каляев в затвора и му носи послание за прошка. Според описанията на срещата му казва, че идва от името на покойния си съпруг и го призовава да се разкае. След това настоява пред император Николай II присъдата му да бъде заменена, но молбата ѝ е отхвърлена.

Вместо да се оттегли в траур, великата княгиня продава част от бижутата си и насочва средствата към помощ за бедни и болни. През 1909 г. в Москва е открита Марфо-Мариинската обител на милосърдието. Там сестрите обучават медицински кадри, поддържат болница, приют за сираци, аптека, библиотека и столова, в която се приготвят повече от 300 обеда дневно. Елисавета е утвърдена за настоятелка през 1910 г., а обителта оказва помощ и на ранени войници по време на Първата световна война.

Последните дни в Урал

След революцията Елисавета отказва възможност да напусне Русия. На 7 май 1918 г. е арестувана и изпратена в Екатеринбург. Няколко дни по-късно е преместена в Алапаевск заедно с други членове на императорската фамилия. Задържаните са настанени в Наполната школа, а през юни режимът им е затегнат и им са отнети парите и възможността да се разхождат или да водят кореспонденция.

През нощта на 18 юли 1918 г. Елисавета, сестра Варвара и още седем задържани са отведени до изоставена шахта край Алапаевск. Те са хвърлени живи вътре, след което шахтата е атакувана с гранати и засипана. Според Православната енциклопедия Елисавета не умира веднага и успява да превърже раната на княз Йоан Константинович с част от апостолника си.

Останките ѝ са открити през октомври 1918 г. и след дълго преместване през Сибир и Китай са погребани през 1921 г. в църквата „Света Мария Магдалина“ в Йерусалим. Руската православна църква я канонизира през 1992 г. Така животът на германската принцеса, станала руска велика княгиня, остава свързан едновременно с дворцовата история, социалната помощ и паметта за революционния терор.

Източници: rbth.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    1 7 Отговор
    Най хубавите и топли мъже са от южна африка

    Коментиран от #8

    18:34 01.11.2026

  • 2 Елизабет Цветанова палестинката

    3 7 Отговор
    Днес лгбт подкрепихме гюров! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    18:39 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 SDEЧЕВ

    5 3 Отговор
    Странно , че не е украинска светица, в днешно време ни убеждават , че създадената от Ленин Украйна е древна държава и народ. Истината преди 1917бтакоеа чудо Украйна не е съществувало. Първата Украинска граматика излиза 1918 написана от австро-унгарец който става и МП на основаната от Комуниста Ленин държава. Сега ни убеждават, че Киевска Русия е била Киювска държава в която са говорили украински 9 века преди Ленин.

    18:56 01.11.2026

  • 5 Тралала

    5 4 Отговор
    Днес е ден за приказки и лакардии...
    "Според Православната енциклопедия Елисавета не умира веднага
    и успява да превърже раната на княз Йоан Константинович с част от апостолника си." -
    И това кой го казва, някой от оцелелите ли?
    Ама то няма оцелели...

    18:56 01.11.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Пак са преживявали хората!

    19:23 01.11.2026

  • 7 Радио Ереван

    3 1 Отговор
    Светла и памет! Комунистите не прощават християнски качества като милосърдие, смиреност и доброта.

    19:26 01.11.2026

  • 8 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":

    Псевдонима на Лизачев!

    19:26 01.11.2026