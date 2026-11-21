Пари Сен Жермен направи обрат и победи Ница с 3:2 като гост в мач от 11-ия кръг на Лига 1. Шампионът на Франция събра 26 точки и остава начело в класирането, докато Ница е на шесто място със 17 точки.

Домакините започнаха по-силно и поведоха още в осмата минута. Мохамед Амура се разписа след подаване на Жонатан Клос, който по-късно записа и втора асистенция.

Парижани обърнаха резултата в рамките на две минути. Сени Маюлю изравни от дузпа в 31-вата минута, а при следващата атака Дезире Дуе вкара за 2:1 след пас на Ашраф Хакими.

Дуе обаче не успя да завърши първото полувреме. Нападателят получи контузия и беше заменен принудително от Феран Торес. Според „Льо Парижен“ Дуе е напуснал терена със сълзи, а Хакими заяви пред „Лига 1+“: „Мислим за Дезире и ще се опитаме да му донесем победата.“

Феран Торес оправда смяната си и в 85-ата минута увеличи преднината на ПСЖ до 3:1. Испанецът получи асистенция от Усман Дембеле.

Ница успя да върне един гол дълбоко в добавеното време. Али Абди оформи крайното 2:3 след ново подаване на Клос, но домакините не стигнаха до изравняване.

В останалата програма от 11-ия кръг предстоят мачовете Ланс – Тулуза, Лил – Олимпик Лион, Монако – Оксер и Страсбург – Брест. В неделя са срещите Париж ФК – Анже, Лориен – Рен и Олимпик Марсилия – Льо Ман.

Източници: bta.bg, leparisien.fr