Владимир Зографски завърши на 28-о място в първото състезание за сезона от Световната купа по ски скок в норвежкия зимен център Лилехамер. Българският състезател събра 163.1 точки на голямата шанца.

Зографски беше последен след първите скокове, но направи силен втори опит. Той се приземи на 112 метра и успя да се придвижи до 28-ата позиция в крайното класиране. Зад него останаха словенецът Тими Зайц и австриецът Щефан Крафт, които загубиха позиции след по-слаби втори скокове.

Ембахер поведе от началото

Победата в Лилехамер спечели австриецът Щефан Ембахер с 278 точки. Той направи скокове от 140.5 и 141 метра и беше начело и след първия кръг.

Втори се нареди представителят на домакините Халвор Егнер Гранеруд с 265.9 точки. Третото място зае друг австриец - Рафаел Цимерман, който завърши с 259.6 точки.

Източници: bta.bg