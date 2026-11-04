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Евелина Йорданова ще представи България на Mrs. World 2027
  Тема: Известни личности

Евелина Йорданова ще представи България на Mrs. World 2027

4 Ноември, 2026 03:35, обновена 4 Ноември, 2026 03:41 545 1

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Първата подгласничка в Mrs. Bulgaria World 2026 поема международното участие след организационни промени. Тя е юрист, майка на петгодишно дете и предстои да премине специална подготовка

Евелина Йорданова ще представи България на Mrs. World 2027 - 1
Снимка: dariknews.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евелина Йорданова ще представи България на международния конкурс Mrs. World 2027. Тя е първа подгласничка в националния конкурс Mrs. Bulgaria World 2026 и поема участието на страната ни след организационни промени.

Промяната е съгласувана с международната организация Mrs. World след комуникация по случая, съобщи Ева Добрева, национален директор на Mrs. Bulgaria World. По думите ѝ решението е свързано с възникнали организационни обстоятелства.

„Като национален директор на Mrs. Bulgaria World моя отговорност е да осигуря достойно българско представителство на международната сцена“, заявява Ева Добрева.

Предстои подготовка за международната сцена

Йорданова е юрист по професия и майка на петгодишно дете. Тя владее английски език, а подготовката ѝ за конкурса ще включва работа върху сценичното присъствие и представянето ѝ пред международна публика.

При избора на представител се търсят увереност, автентичност, индивидуалност и добра подготовка, посочва Добрева. Именно тези качества ще бъдат част от подготовката на Йорданова преди участието ѝ в Mrs. World.

Mrs. World е международен конкурс за омъжени жени, в който участват представителки на различни държави. През 2027 г. България ще бъде представена от Евелина Йорданова.

Източници: dariknews.bg


България
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