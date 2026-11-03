Британският музикант Стивън Уилсън става на 59 години

На 3 ноември Стивън Уилсън навършва 59 години. Роден в Кингстън ъпон Темз през 1967 г., английският китарист, певец, композитор и продуцент превръща домашен студиен проект в една от най-разпознаваемите групи на съвременния прогресив рок.

През 1987 г. Уилсън основава Porcupine Tree. В началото музиката е записвана основно от него, а измислената история на групата има доза самоирония. Проектът постепенно се разраства, докато се превръща в пълнокръвна група с характерен звук, съчетаващ прогресив рок, психеделия, електроника и метъл.

От студийна идея до международна група

Първият албум на Porcupine Tree, „On the Sunday of Life...“, излиза през 1992 г. Истинският пробив идва десетилетие по-късно с „In Absentia“ – албум, който разширява аудиторията на групата и утвърждава Уилсън като автор с интерес към мрачни теми, сложни композиции и прецизен звук.

След поредица от албуми Porcupine Tree прекъсва дейността си, преди да се завърне през 2022 г. с „Closure/Continuation“. Това е първият студиен албум на групата от 13 години. Завръщането е последвано от концертна дейност, но нова дългосрочна посока все още не е потвърдена.

Соловият път продължава

„Има написани песни на Porcupine Tree, но сме много далеч от това да разполагаме с материал за цял албум, така че това може да отнеме години“, казва Уилсън в интервю, цитирано от Louder.

Паралелно с работата си в Porcupine Tree Уилсън изгражда значима самостоятелна кариера. Сред албумите му са „Insurgentes“, „The Raven That Refused to Sing“, „Hand. Cannot. Erase.“, „The Future Bites“, „The Harmony Codex“ и „The Overview“.

„The Overview“ излиза през 2025 г. и е осмият му солов студиен албум. Той се връща към мащабните прогресив рок композиции, като двата му основни записа са изградени като продължителни музикални разкази.

Следващият му проект е „Requiem for a Village“, чиято премиера е насрочена за 6 ноември 2026 г. Албумът е деветият солов студиен запис на Уилсън и излиза само дни след рождения му ден.

През годините той работи и с No-Man, Blackfield, Bass Communion и Storm Corrosion, както и като продуцент и аудио инженер. Именно тази постоянна смяна на формати – от група и солов албум до ремикси и странични проекти – превръща името му в едно от най-влиятелните в модерния прогресив рок.

Източници: officialcharts.com, loudersound.com, musicradar.com