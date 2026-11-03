За 28 години: Пътешественикът Карл Бушби е глобен само в България

Карл Бушби завърши 28-годишната си мисия да обиколи света пеша, но преминаването му през България е останало с неочакван епизод. Британският пътешественик е бил спрян от пътната полиция и глобен, след като вървял по банкета на магистрала с количката, която бутал пред себе си.

Това разказва документалистът Джеймс Грант, който придружава Бушби по време на преминаването му през страната. „Беше спрян от пътната полиция. Глобиха го за това, че вървеше по банкета на магистралата с количката, която буташе пред себе си. Никоя друга страна не го беше глобила до момента за нарушение на правилата за движение“, казва Грант.

Почти 50 000 километра пеша

Бушби започва пътешествието си през 1998 г., когато е на 29 години и разполага с 500 долара. Тръгва от Южна Америка и за почти три десетилетия изминава близо 50 000 километра, без да използва транспорт.

Маршрутът му преминава през четири континента и близо 30 държави. По пътя си той прекосява джунгли и ледовете на Сибир, преплува около 300 километра в Каспийско море, както и Ламанша.

Пътуването му преминава и през София през 2025 г. Тогава Бушби описа престоя си в столицата положително: „Прекарахме си добре. София беше страхотна. Обичам София“.

Войни и пандемия забавят експедицията

Продължителното пътуване е прекъсвано от събития извън контрола на пътешественика. „Всеки път, когато някъде има война, финансова криза, пандемия, аз оставам блокиран. И това ми коства години“, казва Бушби.

Въпреки препятствията той определя преживяното като урок за хората и света. „Да правиш нещо като това възстановява вярата ти в човечеството. Светът е фантастично място. Не трябва да се страхувате да пътувате“, заявява пътешественикът.

След финала на мисията си Бушби е посрещнат пред дома си във Великобритания от майка си и стотици хора. България остава единствената държава по маршрута му, за която Джеймс Грант разказва, че го е санкционирала за нарушение на правилата за движение.

Източници: btvnovinite.bg