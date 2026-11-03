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За 28 години: Пътешественикът Карл Бушби е глобен само в България
  Тема: Известни личности

За 28 години: Пътешественикът Карл Бушби е глобен само в България

3 Ноември, 2026 22:02, обновена 3 Ноември, 2026 22:05 2 022 16

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  • пътешественици

Британецът измина близо 50 000 км пеша, но за първи път е санкциониран за нарушение на правилата за движение

За 28 години: Пътешественикът Карл Бушби е глобен само в България - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Карл Бушби завърши 28-годишната си мисия да обиколи света пеша, но преминаването му през България е останало с неочакван епизод. Британският пътешественик е бил спрян от пътната полиция и глобен, след като вървял по банкета на магистрала с количката, която бутал пред себе си.

Това разказва документалистът Джеймс Грант, който придружава Бушби по време на преминаването му през страната. „Беше спрян от пътната полиция. Глобиха го за това, че вървеше по банкета на магистралата с количката, която буташе пред себе си. Никоя друга страна не го беше глобила до момента за нарушение на правилата за движение“, казва Грант.

Почти 50 000 километра пеша

Бушби започва пътешествието си през 1998 г., когато е на 29 години и разполага с 500 долара. Тръгва от Южна Америка и за почти три десетилетия изминава близо 50 000 километра, без да използва транспорт.

Маршрутът му преминава през четири континента и близо 30 държави. По пътя си той прекосява джунгли и ледовете на Сибир, преплува около 300 километра в Каспийско море, както и Ламанша.

Пътуването му преминава и през София през 2025 г. Тогава Бушби описа престоя си в столицата положително: „Прекарахме си добре. София беше страхотна. Обичам София“.

Войни и пандемия забавят експедицията

Продължителното пътуване е прекъсвано от събития извън контрола на пътешественика. „Всеки път, когато някъде има война, финансова криза, пандемия, аз оставам блокиран. И това ми коства години“, казва Бушби.

Въпреки препятствията той определя преживяното като урок за хората и света. „Да правиш нещо като това възстановява вярата ти в човечеството. Светът е фантастично място. Не трябва да се страхувате да пътувате“, заявява пътешественикът.

След финала на мисията си Бушби е посрещнат пред дома си във Великобритания от майка си и стотици хора. България остава единствената държава по маршрута му, за която Джеймс Грант разказва, че го е санкционирала за нарушение на правилата за движение.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този британски малоумник

    35 9 Отговор
    дали е да бутал количката в Германия на магистрала?
    Ашколсун на българската полиция. Да направят и те нещо както трябва.

    Коментиран от #6

    22:09 03.11.2026

  • 2 Мнение

    21 10 Отговор
    Това е България, толкова всичко ни е наред, че санкционирахме точно този човек, който "единствен" се осмели да наруши нашите правила за движение, които се спазват абсолютно от всеки българин.
    Браво, добра работа и успехи !!!

    22:12 03.11.2026

  • 3 коланите коланите

    8 8 Отговор
    Нашите трябва да му върнат, задето Чърчил бомбадирал София.
    Ама, они куките разбрали едва вчера.

    22:12 03.11.2026

  • 4 Добре

    11 7 Отговор
    че само е преминал а не е останал в БГ блатото

    22:12 03.11.2026

  • 5 Капейчо

    7 2 Отговор
    "И ний сме дали нещо на света."

    Коментиран от #15

    22:15 03.11.2026

  • 6 Ччч

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Този британски малоумник":

    Не я е бутал, карал я е, най долу пише

    Коментиран от #8

    22:15 03.11.2026

  • 7 Финансист

    1 4 Отговор
    Жириновски: Такива неща ще се случат в близкия изток , че погледите от украйна ще бъдат преместени в близкия изток.

    22:18 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стига писа глупости, бе момче

    20 2 Отговор
    Ако те набарат да вървиш в някоя магистрала в САЩ, биваш моментално арестуван и отиваш в панделата директно.
    Ти виждал ли си някой да се мота по германските магистрали?

    22:22 03.11.2026

  • 10 Асеновград

    17 3 Отговор
    И Беър Грилс го глобиха , че изяде жаба в България. Закона е над всички.......освен за българските мафиоти и боклуци.

    22:26 03.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    13 2 Отговор
    Глупака изобщо има късмет че е излязъл жив от България,преди да го настигне някой джигит

    22:34 03.11.2026

  • 12 Що за

    11 1 Отговор
    калъф, трябва да си, да правиш такава глупост и да не очакваш глоба? Никъде, ното в родната му британия или Франция или Германия биха му цепилу басма. Ама надали се е пробвал дори...

    22:38 03.11.2026

  • 13 Ами

    7 0 Отговор
    Карал е в насрещното

    22:44 03.11.2026

  • 14 Сам, но раздвоен

    7 0 Отговор
    На всеки британски клошар ли да ръкопляскаме? Като е обиколил света в колко музея влезна, къде паркира вехтошарника? Обикалял сам, а в София е в мн.ч.?

    22:52 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тук всички се отчитат...

    2 0 Отговор
    на мафията .

    Който влезе няма как, отчита се ...

    2 милиона българи не избягаха от хубаво...

    23:33 03.11.2026