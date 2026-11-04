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Иван върна Юлия при Канарите в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Иван върна Юлия при Канарите в „Игри на волята“

4 Ноември, 2026 03:42, обновена 4 Ноември, 2026 03:43 540 2

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  • канарите

След победата си в капитанската битка той получи 50 златни гроша и знамето на Ураганите. Йордан спечели битката за спасение срещу Александра

Иван върна Юлия при Канарите в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иван спечели капитанската битка в „Игри на волята“ и получи правото да плени Юлия, след което я върна обратно в отбора на Канарите. Победата донесе на строителя още 50 златни гроша и знамето на Ураганите. NOVA определи сблъсъка като решаващ за разпределението на силите между племената.

Йордан продължава във Вишката

Във втория дуел на Арената Йордан и Александра се състезаваха за спасение. Актьорът спечели битката и ще продължи да обитава Вишката, докато очаква следващия си опонент по пътя към финалите. За Александра това означава отпадане от надпреварата.

След елиминацията Александра даде първото си интервю пред водещата на подкаста „След Игрите“ Симона Ръждавичка. В разговора тя споделя подробности за съюзите и разделенията сред Канарите, коментира отношенията си с Иван и разказва как ѝ се е отразил престоят във Вишката. Епизодът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Нова битка между Ураганите и Канарите

На 4 ноември от 20:00 ч. по NOVA Ураганите ще избират нов капитан. След това племето ще се изправи срещу Канарите в битка за неприкосновеност, като залогът е да бъде избегната нова загуба на воин.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитко

    0 0 Отговор
    Е, и?

    03:44 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.