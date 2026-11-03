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Ник Симпър, първият басист на Дийп Пърпъл, навършва 81 години
  Тема: Известни личности

Ник Симпър, първият басист на Дийп Пърпъл, навършва 81 години

3 Ноември, 2026 21:00 546 1

  • ник симпър-
  • дийп пърпъл-
  • хардрок-
  • британски рок-
  • музика

Британският музикант е един от съоснователите на бандата и участва в първите й три албума.

Ник Симпър, първият басист на Дийп Пърпъл, навършва 81 години - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 3 ноември Ник Симпър навършва 81 години. Британският басист е част от първия състав на Дийп Пърпъл — групата, която по-късно се превръща в един от основоположниците на хардрока.

Никълъс Джон Симпър е роден през 1945 г. в Норууд Грийн, Саутхол, в тогавашното графство Мидълсекс. Професионалният му път започва още преди Дийп Пърпъл с участия в The Renegades, The Delta Five, Johnny Kidd & the Pirates и The Flower Pot Men. Именно покрай последната група той се сближава с клавириста Джон Лорд.

Първите години на Дийп Пърпъл

През 1968 г. Лорд и китаристът Ричи Блекмор събират състава, който първоначално носи името Roundabout. В него влизат още барабанистът Иън Пейс и вокалистът Род Евънс. Симпър е басистът на формацията и един от музикантите, поставили основите на Дийп Пърпъл.

Той участва в записите на първите три албума на групата. Сред песните от този период са „Hush“, „Help!“ и „Kentucky Woman“, а „Hush“ се превръща в голям успех за Дийп Пърпъл в Съединените щати. Ранният състав съчетава психеделичен рок, блус и класически влияния, които по-късно ще бъдат развити в по-тежкото звучене на групата.

Напускането и новото начало

През 1969 г. Симпър и Род Евънс напускат Дийп Пърпъл. На тяхно място идват басистът Роджър Глоувър и вокалистът Иън Гилън — промяна, с която започва съставът, записал едни от най-разпознаваемите албуми в историята на групата.

След раздялата с Дийп Пърпъл Симпър основава Warhorse през 1970 г. По-късно създава и Nick Simper’s Fandango, а продължава да работи и с други рок формации. В интервю пред DMME той приема спокойно факта, че публиката най-често го свързва с първата му група:

„Много съм щастлив, че съм работил с велики групи, но хората естествено ме помнят с Дийп Пърпъл, защото това беше най-големият комерсиален успех. Не се обиждам — в музикалната кариера е важно изобщо да бъдеш запомнен.“

Макар да е част от Дийп Пърпъл за сравнително кратък период, Симпър остава свързан с нейното начало. През 2016 г. групата е въведена в Залата на славата на рокендрола, а приносът на ранния ѝ състав е част от историята, довела до това признание.

Източници: allmusic.com, dmme.net, rockhall.com


Великобритания
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