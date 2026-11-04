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Прогноза: Демократите поемат контрола над Камарата на представителите
  Тема: Избори

Прогноза: Демократите поемат контрола над Камарата на представителите

4 Ноември, 2026 04:16 806 4

  • демократическа партия-
  • камара на представителите-
  • междинни избори-
  • доналд тръмп-
  • decision desk hq

Decision Desk HQ дава на партията 84% вероятност за мнозинство и прогнозира 241 места. Окончателният резултат ще стане ясен след приключването на преброяването

Прогноза: Демократите поемат контрола над Камарата на представителите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократическата партия ще спечели контрола над Камарата на представителите на САЩ след междинните избори, прогнозира Decision Desk HQ. Моделът на изборния портал дава на демократите 84% вероятност да получат мнозинство и очаква те да разполагат с 241 места в 435-членната камара. За контрол са необходими 218 места.

„Демократите вероятно ще спечелят Камарата“, гласи обобщението на DDHQ. Републиканците получават 16% вероятност да запазят мнозинството си според същия модел.

Резултатът все още не е окончателно потвърден

Прогнозата не представлява официално обявяване на победител. Associated Press посочва, че контролът над Камарата зависи от това коя партия ще достигне 218 места, а окончателното разпределение може да се забави заради непреброени бюлетини и близки състезания в отделни щати. При предишните междинни избори през 2022 г. контролът над Камарата беше обявен осем дни след изборния ден.

Републиканците влязоха във вота с тесен превес. Според Axios демократите се нуждаят от нетна печалба от три места, за да си върнат мнозинството. Всички 435 места бяха подложени на гласуване на 3 ноември 2026 г.

Какво би означавал контролът на демократите

Победа на демократите би им дала контрол върху комисиите и по-големи правомощия за разследвания, призоваване на свидетели и изискване на документи от администрацията на президента Доналд Тръмп. Axios отбелязва, че това би увеличило политическия натиск върху Белия дом и би могло да доведе до по-силен законодателен застой, тъй като президентът запазва правото си на вето.

При потвърдено мнозинство демократите ще трябва да изберат председател на Камарата. Хаким Джефрис е сред водещите кандидати за поста и може да стане първият чернокож председател в историята на институцията. Окончателното разпределение на местата и ръководството на камарата ще зависят от приключването на преброяването и от решенията на новоизбраните конгресмени.

Източници: votes.decisiondeskhq.com, apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Това не е прогноза,

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    това е факт.
    Не е сигурно само за сената.

    04:20 04.11.2026

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    "Докарайте лекар. Лошо ми е"

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

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    ДЕМОКРАТИТЕ СЕГА ЩЕ НАПРАВЯТ ТАКА
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