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Разкриха престъпна мрежа за милиарди в Турция
  Тема: Икономика

Разкриха престъпна мрежа за милиарди в Турция

4 Ноември, 2026 04:12, обновена 4 Ноември, 2026 04:15 743 2

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  • акън гюрлек-
  • инвестиционни фондове-
  • подкуп

Бившият генерален директор на Borsa Istanbul е задържан по разследване за манипулации на пазара и злоупотреби с инвестиционни фондове.

Разкриха престъпна мрежа за милиарди в Турция - 1
Акън Гюрлек, Министър на правосъдието, Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият генерален директор на борсата Borsa Istanbul Кorkmaz Enes Ergun е задържан под стража по обвинение в получаване на подкуп и участие в организация, създадена за извършване на престъпления. Той е бил задържан от полицията на 31 октомври, а на 3 ноември съд е постановил ареста му в рамките на разследването на скандала с инвестиционни фондове.

Ергюн не е председател на борсата, както беше представено в първоначалните съобщения, а неин бивш генерален директор. До произнасянето на окончателно съдебно решение обвиненията срещу него остават твърдения на разследването.

433 заподозрени по разследването

Министърът на правосъдието Акин Гюрлек заяви, че разследването вече обхваща 433 заподозрени. 112 от тях са задържани под стража, 186 са поставени под съдебен контрол, а за 38 са издадени заповеди за издирване. На 3 ноември са били издадени и заповеди за задържане на още шестима души, сред които бивш заместник-председател на Съвета за капиталовите пазари.

„Разследването първоначално започна с участници на пазара, но достигна до престъпна организация, която се простира до висшите нива на финансовата бюрокрация“, каза Гюрлек. По думите му предполагаемата мрежа е действала чрез „системна подкупна схема“, която е направила надзорните механизми неефективни.

Манипулирани акции и блокирани активи

Според министъра участниците в схемата са манипулирали определени акции, изтегляли са ликвидност от пазара и са се опитвали да установят контрол върху него. Гюрлек определи предполагаемата структура като картел и заяви, че разследването проверява връзките между пазарни участници, служители на финансови институции и други лица.

Турските власти са наложили запори върху активи и банкови сметки на 359 физически лица и 111 юридически лица. Около 30 милиарда турски лири в пари, недвижими имоти и акции са върнати по механизъм за доброволно възстановяване на средства, съобщи министърът.

Разследването започна след сигнали и оплаквания за операции на инвестиционни фондове и капиталовите пазари. През септември турският Съвет за капиталовите пазари разпореди ликвидацията на 131 фонда, за които турски медии съобщиха, че засягат повече от 455 000 инвеститори.

Разследването продължава

До 30 октомври на близо 250 000 инвеститори са били изплатени общо 97,3 милиарда турски лири. Властите настояват лицата, които са получили средства чрез предполагаеми пазарни манипулации, да ги възстановят доброволно, като същевременно продължават действията по замразяване и изземване на активи.

Гюрлек заяви, че проверката ще обхване всички връзки в предполагаемата структура, включително лица от финансовата бюрокрация и политически фигури, без да посочи конкретни имена. По разследването са повдигнати обвинения на отделни заподозрени, но окончателната наказателна отговорност ще бъде решена от съда.

Източници: euronews.com, hurriyetdailynews.com, theprint.in


Турция
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