Мик Томсън от Slipknot празнува 53 години

На сцената той е #7 – китаристът с металната маска, тежките рифове и сдържаното присъствие зад едно от най-разпознаваемите имена в съвременния метъл. Мик Томсън навършва 53 години, а кариерата му в Slipknot вече обхваща три десетилетия.

Томсън е роден на 3 ноември 1973 г. в Де Мойн, Айова. Именно там се оформя музикалната среда, от която по-късно излиза Slipknot. Преди да се присъедини към групата, той свири в Body Pit – банда, свързана с няколко от бъдещите членове на Slipknot.

Присъединява се към Slipknot през 1996 г.

Slipknot е създадена в Де Мойн през 1995 г., а първият концерт на групата е на 4 април 1996 г. Томсън се присъединява към състава същата година, като заема мястото на китариста Донни Стийл. Оттогава номерът #7 остава трайно свързан с неговия сценичен образ.

В ранните години групата изгражда идентичността си чрез маски, гащеризони и номера, които заместват имената на музикантите. Томсън запазва този подход през различните етапи от историята на Slipknot, а неговата маска постепенно се превръща в един от отличителните символи на групата.

Китаристът зад ключови албуми

„Никога не съм искал да бъда в група, просто обичах да свиря музика“, казва Томсън в интервю за Metal Hammer.

Томсън участва в записите на едноименния дебютен албум Slipknot, издаден през 1999 г. Той е част и от състава, който записва Iowa от 2001 г., Vol. 3: The Subliminal Verses от 2004 г. и All Hope Is Gone от 2008 г.

В тези албуми китарата му е част от плътното и ниско настроено звучене на Slipknot. Заедно с Джим Рут Томсън оформя двойката китаристи, която стои зад голяма част от тежките рифове в музиката на групата.

По-късно той участва и в We Are Not Your Kind, издаден през 2019 г., както и в The End, So Far от 2022 г. Така Томсън остава един от най-дългогодишните членове на Slipknot и един от малкото музиканти, присъствали във всички основни периоди от развитието на групата.

От сдържан китарист до разпознаваем символ

В интервютата си Томсън често описва себе си като човек, който не търси внимание. По думите му маската му помага да бъде на сцената, без да се чувства като традиционен рок изпълнител. Именно това противоречие – между нежеланието за публичност и огромната сцена на Slipknot – се превръща в част от неговия образ.

Днес Мик Томсън е разпознаваем не само като член на Slipknot, но и като един от китаристите, свързани с развитието на тежкото звучене в края на 90-те и началото на новия век. За феновете на групата #7 остава човекът зад рифовете, маската и неизменната позиция от дясната страна на сцената.

Източници: loudersound.com, guitarworld.com