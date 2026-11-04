Exit polls дават значителна преднина на демократите в САЩ

Ранните exit poll данни от междинните избори в Съединените щати показаха значително предимство за Демократическата партия и силно недоволство от управлението на президента Доналд Тръмп. Окончателният контрол върху Камарата на представителите и Сената обаче все още не беше определен.

Според проучването на Associated Press около три четвърти от избирателите са заявили, че са ядосани или недоволни от посоката на страната. Около шест от десет не одобряват начина, по който Тръмп изпълнява функциите на президент, а близо 70% искат Конгресът да осигурява повече проверки и ограничения върху Белия дом.

Високите цени са водещият въпрос

Икономиката е посочена като най-важния въпрос от около четири от десет избиратели. Приблизително трима от десет поставят на първо място състоянието на демокрацията. Около шест от десет смятат, че по-високите цени са по-скоро резултат от политиките на Тръмп, отколкото от фактори извън контрола на президента.

Данните на CBS News показват, че рейтингът на Тръмп сред гласувалите е около 38% - най-ниското равнище, регистрирано за президент по време на междинни избори в това проучване. Около шест от десет избиратели казват, че президентът е фактор при избора им за Камарата, като гласуващите за демократите са особено мотивирани от противопоставянето си на Тръмп.

Демократите спечелиха ключови сенаторски места

Бившият губернатор Рой Купър спечели сенаторските избори в Северна Каролина, което даде на демократите първия голям пробив за вечерта. Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, а Крис Папас спечели в Ню Хемпшир. Така демократите запазиха важни позиции и ограничиха възможностите на републиканците да увеличат мнозинството си в Сената.

За да поемат контрола над горната камара, демократите се нуждаят от нетна печалба на четири места. Сред щатите, които остават решаващи, са Аляска, Айова, Канзас, Мейн, Мичиган, Охайо и Тексас. Републиканците започнаха изборите с преднина от 53 на 47 места.

Младите избиратели се насочват към демократите

Една от най-съществените промени е отчетена сред избирателите под 30 години. Около седем от десет са заявили, че са подкрепили демократическия кандидат за Камарата на представителите. На президентските избори през 2024 г. тази възрастова група е била приблизително разделена между Доналд Тръмп и Камала Харис. Младите избиратели са около 10% от електората, но промяната отслабва позициите на републиканците.

Демократическият лидер в Камарата Хаким Джефрис заяви пред привърженици: „Ние работим за всички вас, американския народ, и сме ангажирани да изградим най-добрата версия на Америка.“

Резултатите от междинните избори ще определят дали демократите ще могат да блокират част от дневния ред на Тръмп и да започнат разследвания и надзор над администрацията. Броенето на гласовете в редица ключови щати продължава, а окончателното разпределение на местата в Конгреса зависи от близки състезания в няколко щата.

Източници: apnews.com, cbsnews.com