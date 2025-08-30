Казусът с "откраднатия" конкурс Мисис България Свят: Ева Добрева опроверга твърденията на Меги Савова

Преди близо една седмица в медиите се появи новината, че във Варна е обявено събитие под името Национален фестивал „Мисис България Свят“, планирано за началото на септември, чиито организатор е г-жа Ева Добрева. В отговор на това обаче Меги Савова, която държи правата на марката „Мисис България Свят“ не само в България, но и за територията на цяла Европа, е подала официално предупреждение за кражба на интелектуална собственост, става ясно от публикации в социалните мрежи.

На този етап все още не знаем до къде е стигнала Меги Савова в правните си действия спрямо фестивала, който трябва да се проведе в морската столица в началото на септември, но пък получихме писмо от Ева Добрева, която пожела да опровергае твърденията на Меги Савова, които сме цитирали в оригиналната статия, цитирана от "Телеграф".

Публикуваме опровержението на Ева Добрева без редакторска намеса, а изводите оставяме на вас - читателите:

"Във връзка с публикуваната на вашия сайт статия относно фестивала „Mrs. Bulgaria World“ бих искала да изясня няколко факта и да упражня правото си на отговор в срок, предвиден от българското законодателство. С настоящото писмо настоявам, във връзка с публикуваната статия, да се публикува моето опровержение в рамките на 7-дневен срок, както е предвидено от българското законодателство, за да се възстанови истината пред обществото, участниците и спонсорите на фестивала. Статията създава впечатление за „злоупотреба“ и „нарушение на закони“, което е невярно и уронва авторитета ми като организатор. Mrs. Bulgaria World е легитимно събитие, лицензирано от международна организация, и няма никаква връзка с регистрираните марки на г-жа Савова.

В статията се твърди, че съм организатор на събитие под името „Мисис България Свят“ и че нарушавам права на г-жа Меги Савова. Това е неверно. Фестивала, който организирам, носи името Mrs. Bulgaria World, което е изцяло различно.

Аз съм лицензиант на международната марка “Mrs. World”, като официалният договор от MRS. WORLD, INC., ми дава право да организирам националния конкурс/фестивал Mrs. Bulgaria World в България. Това право е законово и документирано, като осигурява, че не нарушавам чужди марки или патентни права в България или чужбина.

Относно „предупредителното писмо“ - В статията се твърди, че съм получила предупредително писмо от г-жа Меги Савова. Аз не съм получавала такова писмо по надлежния ред, нито на посочен от мен адрес, а го разбрах от вас медиите. Всички твърдения за „предупреждение“ са неоснователни и подвеждащи.

През 2022 г. г-жа Миглена Савова Христова се опита да регистрира марка, идентична на моята – „Мисис Варна“. След двугодишни опозиционни спорове срещу регистрацията ѝ, накрая Българското патентно ведомство отказа регистрацията на нейната марка. Това показва, че опитите за злоупотреба с чужди търговски марки са системни, а моите действия винаги са били законни и основани на регистрирани права.



Аз винаги съм действала в рамките на закона и на лицензионния договор, като целта ми е да предоставя платформа за достойни български жени и да развивам национално събитие, част от световно призната международна организация.

Всички твърдения за нарушаване на чужди марки и заплахи за икономически щети са неоснователни и представляват манипулация на общественото мнение."